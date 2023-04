Beatrice Păun, eleva din Ploiești care va reprezenta România la Campionatul Mondial de Public Speaking de la Londra: „Visul meu este să ajung într-o poziție care să îmi permită să schimb România într-un loc mai bun, mai blând”.

Beatrice Păun este o elevă din Ploiești care, în urma parcurgerii tuturor etapelor eliminatorii ale competiției, a câștigat dreptul de a reprezenta România la Campionatul Mondial de Public Speaking de la Londra, care se va desfășura în perioada 8-12 mai 2023.

La fazele preliminarii ale competiției au participat aproximativ 2.000 de elevi din toată țara iar faza națională, care a avut loc în weekendul 25-26 martie 2023, la București, a fost câștigată de ploieșteanca Beatrice Păun, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național I.L.Caragiale.

Fazele preliminarii au fost: cea județeană, organizată de Colegiul Național I.L.Caragiale (CNILC), cea regională, la care au participat elevi din patru județe, organizată tot de CNILC.

A urmat semifinala națională, organizată la București de Liceul Teoretic Internațional de Informatică, unde s-au întrecut 100 de participanți din toată țara, apoi faza finală, organizată tot de Liceul de informatică, unde s-au înfruntat în „public speaking” cei mai buni 10 competitori la nivel național. Câștigătoare a fost desemnată ploieșteanca Beatrice Păun.

Tema competiției, pentru toate etapele a fost „Relations between nations are too important to be left to governments alone” – „Relațiile între națiuni sunt prea importante pentru a fi lăsate doar în seama guvernelor”.

În perioada 8-12 mai va avea loc, la Londra, finala mondială, la care participă 53 de țări, fiecare cu câte un reprezentant. România va fi reprezentată de Beatrice Păun.

Această finală este organizată în trei etape:

Etapa discursului pregătit pe o nouă temă – „You don’t get a second chance to make a good first impression” – „Nu primești o a doua șansă pentru a face o impresie bună” Etapa discursului impromptu – la care finaliștii vor primi o temă la prima vedere pe care trebuie să susțină un discurs

III. Finala – în urma celor 2 etape, se selectează cei mai buni cinci vorbitori, care vor susține discursul pe aceeași tema ca la fazele naționale: „Relations between nations are too important to be left to governments alone” – „Relațiile între națiuni sunt prea importante pentru a fi lăsate doar în seama guvernelor”.

Cine este Beatrice Păun, ploieșteanca reprezentantă a României la Campionatul Mondial de Public Speaking de la Londra

Povestea lui Beatrice a început în anul 2018, când era elevă în clasa a șaptea la școala Spectrum din Ploiești. Observându-i calitățile, profesoara de engleză, Vlad Gabriela, a încurajat-o să participe la concursuri pe vorbit în public în limba engleză. Și, de aici, drumul i-a fost deschis.

Beatrice spune despre ea că este o fire emotivă, acesta fiind și motivul pentru care, la început, a avut rețineri în a vobi în public. Dar, cu timpul, și cu ajutorul profesorilor care au susținut-o, a învățat să-și folosească această emotivitate într-un mod constructiv, în cadrul dezbaterilor și atunci când vorbește în public. Tocmai de aceea, probabil, are și rezultate atât de bune la nivel național.

De-a lungul anilor, s-a implicat în activități de public speaking și debate, dar și în concursuri și olimpiade școlare.

Recent, și-a descoperit pasiunea pentru matematică, calificându-se la etapa naționala a Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”. În 2022, a reprezentat județul Prahova la faza națională a competiției „Young People in European Forests”, dar cele mai importante realizari ale sale au fost în zona dezbaterilor academice.

A reușit ca la 13 competiții să se afle în top 10 vorbitori individuali la nivel național, a obținut de două ori titlul de cel mai bun vorbitor și a câștigat dpuă competiții naționale de dezbateri. La nivel internațional, a ajuns în top 10 vorbitori la Nordic Schools Debating Championship și să facă parte din singura echipă din România care s-a calificat în fazele eliminatorii ale competiției.

Și totuși, Beatrice nu consideră că acestea sunt cele mai mari realizări ale ei.

„Mă bucur că am o familie frumoasă, care mă susține și pe care o iubesc enorm, așa că îmi doresc să fac lumea un loc mai bun pentru mama, tata și cele două surori mai mici. Sunt pasionată de orice transmite emoție: artă, muzică, parfumuri, mâncare, ceai. Cei apropiați mă consideră o persoană care pune accent pe latura senzorială, sensibilă a vieții. Iubesc oamenii și sunt îndrăgostită de tot ceea ce mă înconjoară, iar vorbitul în public mi-a oferit posibilitatea să împărtășesc această pasiune cu cei din jurul meu.

Încerc să nu am așteptări, să mă bucur de moment și să las cât mai multe lucruri bune în spate. Visul meu este să ajung într-o poziție care să îmi permită să schimb România într-un loc mai bun, mai blând.”, spune eleva.

Așa cum declară, nu este interesată să plece în străinătate la facultate. Își dorește să rămână în țară, să studieze în țară și să urmeze o carieră diplomatică. Este convinsă că România poate fi schimbată în bine de generația ei. Trebuie doar să vrea și trebuie, cel mai important, să rămână în țară.