Ploieșteanca Alexandra Bălan a câștigat OSCAR-ul pentru Cel mai bun film de animație de scurt metraj

Alexandra Bălan, pe numele de freelancer Sasha, a câștigat anul acesta, împreună cu toată echipa filmului „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, un Premiu OSCAR pentru Cel mai bun film de animație de scurt metraj!

Puțină lume știe că anul acesta „The Oscar goes to… Ploiești!”. Da merge, adică a mers, la Ploiești, prin mâinile Alexandrei Bălan, o absolventă a Colegiului Național A.I.Cuza.

„The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” a fost filmul care a câștigat anul acesta premiul Oscar pentru Cel mai bun film de animație de scurt metraj. Producătorii Matthew Freud, Cara Speller, scriitorul Charlie Mackesy și regizorul de animație Peter Bayton, împreună cu toată echipa, din care a făcut parte și Alexandra Bălan, au fost fericiții declarați câștigători ai secțiunii.

Cum am aflat despre ea, am și contactat-o pentru a o întreba cum este să câștigi un Oscar.

Alexandra, o fire veselă și comunicativă, a fost imediat de acord să stea de vorbă cu noi și să ne povestească despre cum a ajuns câștigătoare de Oscar și ce planuri are în continuare.

„Nu este vorba despre mine, este vorba despre echipă. Nu eu am câștigat, noi am câștigat! Am fost 150 de oameni care am lucrat la această producție!”, ține să precizeze Alexandra încă de la bun început.

De la absolventa Colegiului A.I. Cuza din Ploiești la artistul care a câștigat un Oscar

Născută în Ploiești în urmă cu 32 de ani, imediat după terminarea liceului a plecat să studieze în străinătate. „Dintotdeauna mi-am dorit să fac o facultate în afara țării”, povestește Alexandra. Așa că, în ultimul an de liceu s-a dus la o agenție din București care plasa studenți în străinătate. Acolo i s-a prezentat un catalog cu cursurile disponibile, de unde a ales „Graphic Design”, care, se pare, a fost lozul câștigător pentru Alexandra Bălan.

Astfel, luând și o notă mare la examenul de Bacalaureat, a plecat să studieze în Anglia, la Universitatea Coventry, „Illustration and Graphics”.

„Îmi aduc aminte, când am venit în Anglia prima dată, în 2009, am venit cu ferry-ul. Când am văzut linia albă de coastă de la Dover, am simțit că am ajuns acasă”, povestește Alexandra despre primul ei contact cu țara de adopție.

În ceea ce privește orientarea spre animație, tot ea își aduce aminte cum, în ultimul an de facultate, a avut un curs de 6 luni de animație. Acela a fost momentul definitoriu, când a știut ce vrea să facă în continuare. „Când am văzut despre ce este vorba, am spus: Asta este! Asta vreau să fac!”, a povestit Alexandra pentru Observatorul Prahovean.

Așa că, după terminarea facultății, s-a mutat la Londra pentru a urma cursurile unui master în animație în cadrul facultății Central Saint Martins (University of the Arts London). Și de aici drumul i s-a așternut în față.

Cum a fost să lucrezi pentru un film câștigător al Oscarului

„The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” a fost un proiect amplu care s-a întins pe doi ani. Practic lucrul la el a început în 2020 și a traversat toată perioada pandemiei, povestește Alexandra. Cartea s-a bucurat de un real succes în Marea Britanie așa că, atunci când a fost cooptată în echipă, Alexandra știa despre ce este vorba.

Rolul ei a fost cel de „Clean Animation Artist”, și a lucrat practic 4 luni de zile, din decembrie 2021 până în aprilie 2022. „La început nu am știut nimic. La noi, în zona de freelancing, așa se practică. Semnezi un contract de confidențialitate și, abia apoi afli detalii. Pe mine m-a întrebat o producătoare cu care mai lucrasem dacă sunt disponibilă în perioada respectivă, fără să-mi spună despre ce este vorba”, povestește Alexandra despre momentul în care a început practic să lucreze la filmul câștigător.

A fost la premieră, a fost încrezătoare în succesul producției încă de la început. „În noaptea Oscarurilor am stat cu prietenul meu și ne-am uitat toată noaptea. Știam că avem șanse să câștigăm, dar, cu toate astea, când s-a anunțat efectiv câștigătorul, am sărit în sus și am început să țip. Am fost atât de emoționată, nu am dormit toată noaptea”, povestește Alexandra despre emoția momentului anunțării câștigătorului.

Ce urmează pentru Alexandra Bălan după Oscar

La 32 de ani Alexandra se gândește să își întemeieze o familie, și, pe lângă aceasta, dorește ca modul ei de viață și ceea ce iubește să facă, animația, să-i aducă un venit constant, pe care să se poată baza. „Îmi doresc să fac ceea ce-mi place, într-un mod sustenabil, pe toată durata vieții”, spune artista.

„Ca freelancer treci prin perioade, fie foarte productive, fie de secetă totală. Și am mai observat un lucru, la Londra, în studiourile de animație, sunt mulți tătici și deloc mămici. Oare de ce?”, se întreabă retoric Alexandra Bălan. Își dorește din tot sufletul copii, dar știe că, pentru acest lucru, trebuie ca veniturile să fie constante.

Mai povestește că i-ar plăcea să se axeze pe businessul propriu, să-și regizeze propriile filme, „ceea ce este un salt mare”, spune ea. Are propriul site, https://www.sashaanimates.com/, iar talentul său poate fi observat cu ușurință de oricine îi răsfoiește virtual creațiile.

Deși a ajuns unde a ajuns, Andreea Bălan este în continuare o fată mândră de originile sale. În afară de părinții săi, pe care i-a avut și îi are în permanență alături, a ținut neapărat ca, prin intermediul nostru să transmită mulțumiri și gânduri bune celor care au ajutat-o să ajungă acolo unde este acum.

„Vreau să le mulțumesc profesorilor mei de la liceul Cuza, care m-au îndrumat pe drumul cel bun de la început: Dna. Doina Turtă-Grigore (română), Dna. Cristina Nicolae (franceză și dirigintă în 5-8), Dna. Irene Dumitru (engleză), Dna. Gabriela Brașov (latină). Și profesorilor din afara liceului, mari influențe în viața mea: Dna. Marina Rotaru (profesoară de engleză și o prietenă deosebită), Dl. Veniamin Caminschi (profesor de desen, sub îndrumarea căruia mi-am făcut portofoliul de admitere la facultate în Anglia)”, a transmis proaspăt laureata cu Oscar.

Alexandra Sasha Bălan este dovada vie că în viață, dacă vrei cu adevărat ceva, poți, chiar dacă ești din Ploiești. Ea a ajuns acolo unde și-a dorit și, mai mult, de acum încolo are un viitor luminos în față pentru că recent câștigatul premiu îi deschide noi orizonturi și noi posibilități.

„Alexandra, pot să spun că ai adus OSCAR-ul la Ploiești?”, am întrebat-o în finalul discuției.

„Da. Poți! Nici mie nu-mi vine încă să cred că e adevărat!”