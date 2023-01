Interviu cu actorul Radu Micu, românul care joacă rolul lui Dimitrie în „Rise of Empires: Ottoman Mehmed VS Vlad”, cel mai urmărit serial Netflix din România

Radu Micu, actorul român care îl interpretează pe Dimitrie în cel mai urmărit serial Netflix din România, Rise of Empires: Ottoman Mehmed VS Vlad, a oferit în exclusivitate un interviu ziarului Observatorul Prahovean.

Radu Micu ne-a mărturisit cum a ajuns să joace rolul lui Dimitrie, ce provocări a întâmpinat în timpul filmărilor, dar și care îi sunt planurile de viitor.

Reporter: Bună, Radu! Felicitări pentru rolul „Dimitrie” din „Rise of Empires: Ottoman Mehmed VS Vlad”, cel mai urmărit serial Netflix din România. Din ce m-am documentat, tu și Daniel Nuță sunteți singurii români care joacă în acest serial. Cum ai obținut rolul?

Radu Micu: Am aflat despre această oportunitate de la directorul de casting al producției, care a organizat unul și în România, unde am fost și eu nominalizat. Inițial m-am prezentat pentru rolul lui Vlad, dar producătorii serialului m-au întrebat dacă nu vreau să joc rolul lui „Dimitrie”, mâna dreaptă a lui Vlad Țepeș. Mi-a plăcut ideea de a lucra cu o echipă nouă, o echipă tânără, ambițioasă și uite așa am ajuns în contextul ăsta.

Reporter: Există vreo experiență inedită de pe platourile de filmare ale acestui serial pe care ai vrea să ne-o împărtășești?

Radu Micu: Majoritatea experiențelor a fost una plăcută. Echipa de producție din Turcia a avut grijă ca totul să meargă „strună”, cum ne place nouă să spunem.

În secvența în care „încep să bat cuie în cap solilor otomani”, era să sparg obiectivul unei camere de filmat. De asemenea, la una dintre scene mi-a ricoșat ciocanul cu care loveam un sac de nisip, direct în protecția obiectivului camerei de filmat.

Reporter: Știu că ai jucat în numeroase producții atât românești, cât și internaționale. Cum e lumea unui actor în România?

Radu Micu: Dacă în anii 2000, din punct de vedere profesional, simțeam că există o prăpastie între noi și cei din afară, ei bine, consider că aceasta s-a micșorat semnificativ, iar viața unui actor din România a ajuns la un nivel oarecum similar cu cel al unui actor din vestul Europei.

Reporter: Joci frecvent în piese de teatru, iar cititorii noștri te pot vedea jucând la Teatrul Excelsior din București. Ce-ti place mai mult? Teatrul sau producțiile cinematografice?

Radu Micu: Îmi place să joc teatru în aceeași măsură în care sunt prezent pe platourile de filmare. Practic, sunt două modalități de a te apropia de personaje, de public, dar puțin diferite.

Reporter: Radu, îți mulțumesc pentru timpul acordat! Poți să ne lași câteva indicii despre proiectele tale din viitorul apropiat?

Radu Micu: Păi ne putem întâlni la premiera APROAPE „Almost, Maine”, de John Cariani, regia lui Eugen Gyemant – Teatrul EXCELSIOR, în data de 19 ianuarie.

Anul acesta voi avea și premiera de la „Un Weekend de vis”, regia Ovidiu Georgescu, unde sunt protagonistul filmului.

Potrivit paginii de IMDB, Radu Andrei Micu s-a născut la Iași. Are rădăcini germane, ruse și românești și a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Dramatică București.

De la absolvirea sa în 2005, Radu a lucrat regulat în spectacole de teatru, film și televiziune. A mai lucrat pentru BBC, atât în filme independente, cât și la Hollywood.