”Țeapa” recenzorilor de la Recensământul Populației. Angajată de Primăria Ploiești, o mămică nu și-a primit banii nici până astăzi

Persoanele implicate în organizarea recensământului populației și locuințelor din vara acestui an nu au fost plătite până astăzi pentru munca prestată în cadrul acestui proces.

O ploieșteancă, mamă a doi copii, ne-a sesizat ce i s-a întâmplat:

”Am fost recenzor în cadrul Primăriei Ploiești la recensământ și aș vrea să vă semnalez următoarea situație: am finalizat chestionarele încă din 17 iulie, am predat absolut tot pe 22 iulie, iar în data de astăzi,4 octombrie, eu nu am primit banii pentru munca prestată!!

Având doi copii, fiind în creștere și îngrijire copil, am zis să merg pe teren și să îmi suplimentez indemnizația mizeră de 1300 lei. Și cu ce m-am ales? Sunt curioasă cine dintre cei de la Statistică, Primarie..etc poate lucra acum și să primească banii în 3 luni!

Poate dacă publicați dvs. ce se întâmplă cu recenzorii se va rezolva ceva! Ștatele de plată sunt la Primărie, banii în Trezorerie și când cer informații sunt repezită și trimisă la plimbare!”

Observatorul Prahovean a solicitat puncte de vedere Direcției Județene de Statistică Prahova și Primăriei Ploiești.