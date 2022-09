Cum a rămas cartierul Mitică Apostol fără apă, canalizare și drumuri asfaltate: ”Nouă ne convenea să facă lucrările Apa Nova în baza unui contract de prelungire, dar s-au opus consilierii”

De ani buni, locuitorii cartierului Mitică Apostol din Ploiești sunt mințiți că străzile pe care locuiesc vor fi racordate la utilități și apoi asfaltate. În realitate, deși plătesc taxe și impozite ca la oraș, oamenii trăiesc în condiții cu mult sub cele din mediul rural. VIDEO la finalul textului.

Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu mai mulți locuitori, dar și cu vicepreședintele Asociației Mitică Apostol despre un proiect de modernizare a cartierului blocat de consilierii locali. ”Nouă ne convenea să facă lucrările Apa Nova în baza unui contract de prelungire, pentru că știm din experiență că cei de la o firmă privată chiar trebuie să muncească atunci când li se cere…” susține Sorin Giurumescu, una dintre vocile puternice ale cartierului uitat de autorități.

Interviu cu Sorin Giurumescu, vicepreședintele Asociației Mitică Apostol

Reporter: În calitate de locuitor și vicepreședinte al Asociației Mitică Apostol ați participat la discuții cu reprezentanții primăriei pe tema modernizării cartierului, în special racordarea la canalizare și, implicit, asfaltarea tuturor drumurilor. Ce s-a întâmplat cu acest plan anunțat de ani buni de autoritățile locale? De ce nu s-a concretizat?

Sorin Giurumescu: Am asistat, întâi noi, apoi toți cei din Ploiești, la un scenariu incredibil: un primar ales este sabotat de consilierii propriului partid. Restul sunt interpretări… Primarul a propus un plan, inițial Consiliul Local a fost de acord și și-a trimis reprezentanții într-o comisie de negocieri cu Apa Nova. Apoi, consilierii din partidul primarului au blocat acea înțelegere, dar nici nu au încercat vreuna mai bună. Poate politicienii care trag sforile își închipuie că sunt în vreun sat de analfabeți și că alegătorii din Ploiești sunt așa ușor de păcălit…

Cum ați cataloga la momentul actual situația în care se află locuitorii cartierului Mitică Apostol?

În mod ciudat și făcând haz de necaz, aș zice că stăm mai bine decât restul orașului, pe moment: ei nu au apă caldă după ce au avut, iar noi nu am pierdut nimic din ce aveam… În plus, la insistențele noastre, primarul a reușit să aducă criblura spartă de pe străzile modernizate în alte cartiere și aceasta a fost răspândită pe o parte din străzile noastre… „Ne-a scos din noroaie”, ca să citez o gânditoare contemporană. În rest, nu s-a schimbat nimic, doar s-au mai stricat puțin cele patru străzi asfaltate „electoral” în 2020.

Care sunt cele mai mari probleme ale oamenilor de acolo? Ce ne puteți spune de sistemul de canalizare … care practic nu se „revarsă” nicăieri?

Cea mai mare problemă este lipsa apei curente pentru două treimi din gospodării. Apoi cred eu, praful și noroaiele, problemă rezolvată pe moment pentru o parte din străzi. După acestea vine canalizarea: au fost instalate tuburi, o parte s-au ovalizat sau chiar spart (din ce ne-au spus cei de la Apa Nova în multele ședințe de la primărie de pe parcursul anilor trecuți) și, desigur, canalizarea nu poate fi folosită, pentru că tuburile nu duc nicăieri. Pare un scenariu din „filmele cu proști” dar, de fapt, avea logică să se rezolve întâi tuburile de pe străzi, inclusiv cele de apă, ca să se poată asfalta apoi, în timp ce se făcea stația de epurare. Ce este cu adevărat demn de filmele cu proști sau de „vestul sălbatic” este faptul că, se pare, unii vecini au fost „isteți” și s-au legat la această canalizare care nu duce nicăieri și acum riscă să li se întoarcă în casă ceea ce deversează…

Cine considerați că se face vinovat de situația actuală a cartierului Mitică Apostol?

Este greu să dau un răspuns fără să politizez. Dar cred că este evident că cine are puterea are și răspunderea. Până în 2020 a fost PSD, acum este PNL. Dacă ar vrea conducerea PNL, problema ar fi rezolvată. Probabil că încă nu au găsit și un interes propriu mai puternic de care să lege interesul locuitorilor din Mitică Apostol, sau poate că i-a deranjat că primarul lor, intrat în dizgrație, își făcea campanie electorală prin Mitică Apostol… cumva noi am „picat la mijloc”. Ne lipsesc oameni cu viziune și care să priceapă că nu pot mânca cu două guri și nici nu pot fi fericiți dacă aleargă după o putere iluzorie servind tot felul de stăpâni, în speranța să fie și ei „stăpâni” din când în când.

Cum comentați decizia Consiliului Local de respingere a actului adițional de prelungire a contractului de concesiune si implicit a investițiilor care ar fi facilitat, până la finalul acestui an, accesul la un sistem modern de apă potabilă și canalizare?

La momentul respectiv au fost destui și prin presă care au crezut că mărirea tarifului era prea mare. Un anume domn Sîrbu din CL, de la PNL, a fost în comisia de negociere cu Apa Nova Ploiești acum un an pe vremea aceasta, apoi, în decembrie, l-am văzut în ședința CL cum „înfiera” actul adițional și promitea că se va rezolva din bugetul local. A fost o decizie demnă de un studiu de caz ca exemplu pentru politicianism populist și cinic la o școală de studii politice. Peste 2-3 ani aș paria că vom avea tarife mult mai mari decât cele propuse de Apa Nova, probabil cu o firmă „de casă” de la care să se poată „sifona” bani. Simplu spus, și-au bătut joc de locuitorii din Mitică Apostol și i-au luat de proști pe ceilalți. Dacă se vota acea prelungire, acum am fi putut fi în etapa de branșare a tuturor gospodăriilor din Mitică Apostol la apă curentă – un fapt banal pentru un municipiu european reședință de județ.

Ce soluții propuneți pentru dezvoltarea cartierului astfel încât nivelul de trai să fie unul decent, mai apropiat de standardele europene?

În condițiile actuale cred că se impune, ca primă măsură, măcar pietruirea tuturor străzilor pentru eliminarea prafului și noroiului. Apoi trebuie neapărat asigurat accesul tuturor la apă curentă. Pe niște străzi neasfaltate, o astfel de lucrare nici măcar nu este scumpă ! Apoi un mare impact negativ în calitatea vieții îl au terenurile virane, multe ale primăriei – acestea ar trebui folosite, eventual scoase la licitație sau concesionate, dar numai pentru locuințe sau mici magazine/firme, dar nu activități care să producă zgomot. O parte din terenuri pot deveni mici parcuri. În acest moment pe terenurile virane cresc lăstărișuri și buruieni, inclusiv ambrozie si alte surse de alergii pentru care primăria ar trebui să se amendeze singură ! O trecere pietonală, inclusiv pentru biciclete, către Parcul Municipal și, implicit, către oraș, peste sau pe sub DN1, este obligatorie. Cum putem fi parte din oraș fără acces pietonal? Până atunci trebuie o trecere semaforizată. Poate nu știu toți ploieștenii, dar acesta este un cartier vechi, nu vreo dezvoltare imobiliară recentă, deci locuitorii cartierului au nu numai dreptul legal, dar și moral, de a fi conectați pietonal la oraș.

Din informațiile pe care le aveți, ce resurse financiare din bugetul local aferent anului 2022, necesare integrării Cartierului Mitică Apostol în Municipiul Ploiești au fost alocate? Este suficient?

Am participat la discutarea proiectului de buget cu primarul și acesta a insistat că poate aloca bani pentru mini-stația de epurare (ceea ce a făcut, dar… nu vedem să se facă) și pentru extinderea rețelei de apă, care ar fi cuprinsă, indirect, în alte capitole sau ar fi posibilă prin Apa Nova, în limita investițiilor deja prevăzute în contractul existent – dar pentru aceasta trebuia cerută o asemenea investiție și prioritizată, ceea ce vedem că nu s-a făcut. Presupun că tot consilierii locali trebuiau să aprobe așa ceva. Impresia mea este că nu atât banii, cât lipsa de implicare în realizarea unor proiecte de acest fel a celor responsabili este problema principală. Simplu spus, nu se muncește. De aceea nouă ne convenea să facă lucrările Apa Nova în baza unui contract de prelungire, pentru că știm din experiență că cei de la o firmă privată chiar trebuie să muncească atunci când li se cere…

Credeți că Mitică Apostol va beneficia de servicii esențiale precum apa potabilă și canalizare anul acesta, dat fiind contextul politic actual?

Nicio șansă. Pentru noi această „mare coaliție” a celor care nu au făcut nimic până în 2020 cu cei care nu fac nimic acum este un mare ghinion. Ei au impresia că, în afara lor, nu prea mai există alternative, deci își pot permite să-și bată joc de alegători. Poate că au dreptate sau poate că vor avea surprize. Din păcate ei controlează în bună măsură și presa prin contracte de publicitate și este nevoie de mult civism din partea oamenilor pentru a nu se lăsa manipulați. Dar poate că generațiile mai noi, poate tinerii care știu să verifice o informație pe internet, vor putea să schimbe lucrurile. Altfel, nu de sărăcie, ci de „scârbă de ei”, ajung să plece oamenii cinstiți și muncitori din țară… eu încă mai sper, pe termen mediu și lung.

În asentimentul reprezentanților acestei Asociații se află majoritatea locuitorilor din cartierul Mitică Apostol. Urmăriți mai jos un reportaj despre cum trăiesc oamenii fără apă și canalizare și cine cred că este de vină pentru această situație?

VIDEO