VIDEO: Cum am ajuns cu Garda de Mediu Prahova la depozitul ilegal de deșeuri de la Drăgănești. Ce spune primarul Ion Dumitrache

Pornind de la un pont al unui cititor, în urmă cu două zile aveam să descoperim, pe un câmp din comuna Drăgănești, un adevărat dezastru ecologic. Pe măsură ce înaintam cu investigația jurnalistică, apăreau noi elemente care ne arată că autoritățile știau de ilegalitățile din Drăgănești, însă considerau că problemele s-ar fi rezolvat în urmă cu un an. Cel puțin asta își doreau să credem și noi.

Primele imagini ne-au fost furnizate de sursa care a surprins momentul în care o mașină de gunoi descarcă întreg conținutul într-o gropă, una care nu are legătură cu rampele ecologice unde se transportă astfel de conținut. Din relatările martorului am aflat că la Drăgănești este deja o practică ceea ce am văzut în imagini. Deși știam că acolo nu figurează ca autorizată o rampă ecologică, am mai verificat încă o dată, poate peste noapte se produsese vreo ”minune”. În mod evident... nu.

În comuna Drăgănești există doar o stație de sortare a gunoiului, aparținând operatorului Rosal. Cum imaginile nu păreau din curte, ci de pe un câmp, am pornit imediat spre Drăgănești. Surpriză! Chiar erau de pe un câmp, cel din fața stației de sortare, iar deversarea fusese făcută la doar 10-15 metri de poarta stației. Și tot surprinzător, peste groapa în care fusese aruncat gunoiul, imediat fusese pus pământ. Afacerea începea să miroasă chiar mai urât decât conținutul camioanelor care descărcau acolo. Și totul se întâmpla la maxim un kilometru de locuințele satului.

Am mers mai departe pe câmp, un teren aflat în proprietatea privată a comunei Drăgănești. Se observa cu ochiul liber că afacerea depozitării ilegale a gunoiului și acoperirii ”urmelor” cu pământ se practică acolo de câțiva ani. De la parcele bătătorite de roțile utilajelor grele și de trecerea vremii, până la pâmânt adus de puțin timp. Și oricât de mari ar fi fost eforturile de acoperire, peste tot răsăseau gunoaie. Întrebarea firească: de ce Rosalul să le aducă aici, la 35 de km de Ploiești și nu la rampa ecologică, de la Boldești Scăeni, la doar 10 km de Ploiești? Simplu: aici nu costă preluarea și depozitarea. aflată Video 1:

Am revenit după două zile, timp în care am verificat o altă afacere cu miros de gunoi, pe terenul consilierului local ploieștean, Gheorghe Sîrbu. Detalii AICI.

La două zile după prima vizită la Drăgănești, în zona stației de sortare era liniște. Dacă în prima zi, pe drum și la sediu am întâlnit multe mașini ale operatorului, astăzi parcă totul fusese înghițit de pământ, așa cum fusese ”înghițit” și gunoiul. VIDEO 2 - cum arată zona și explicațiile pentru care gunoiul fusese adus aici ILEGAL:

Am plecat din zona cu probleme, încercând să aflăm de la localnici dacă știu ceva despre ”gunoiul de sub nas”. Era de așteptat să ”nu știe”, să fie speriați și să nu vrea să vorbească. Poate avem mai mult noroc la primărie...

La doar 6 km de zona cu probleme se află sediul primăriei Drăgănești. Am avut norocul să îl găsim pe primarul Ion Dumitrache, vizitat chiar în acel moment de două reprezentante ale Gărzii de Mediu Prahova. Se sesizaseră ca urmare a materialelor pe care deja le publicasem. Au acceptat imediat să ne însoțească la zona incrimitată.

Inițial, primarul ne-a spus că nu crede că cineva mai are curajul să aducă gunoiul acolo, mai ales că în urmă cu un an fusese un control al Gărzii de Mediu, iar operatorul fusese sancționat. Mai mult decât atât, primarul a precizat că a aplicat și primăria vreo 20 de amenzi, sancționând localnicii care duc acolo gunoiul. ”Glumiți? Vreți să spuneți că acest dezastru ecologic este rezultatul aruncării câtorva pungi de către localnici?” Până când nu i-am prezentat înregistrarea descărcării de acum două zile nu a fost convins.

Deschiși dialogului au fost și comisarii Gărzii de Mediu, care ne-au asigurat că cele relatate de noi se confirmă și pe teren și că cercetarea este din acest moment demarată. Din acest punct de vedere tot ce putem face este să vă prezentăm rezultatele anchetei, sperăm în cel mai scurt timp posibil. Video 3 - Ce au avut de spus primarul din Drăgănești și cele două doamne de la Garda de Mediu Prahova:

Întrucât anchetele sunt abia la început, vă asigurăm că vom continua să prezentăm întreg parcursul pentru aflarea adevărului. Este prematur să tragem concluzii și să nominalizăm vinovații, însă vom publica absolut toate punctele de vedere ale celor care se fac părtași, cu sau fără voie.

Totodată, vom dezvolta și subiectul falimentului ADI Deșeuri, o schimbare de ordin administrativ în gestionarea deșeurilor, care a distrus serviciile de salubritate din teritoriu. Spre exemplu, în cazul comunei Drăgănești, primăria înființase propriul serviciu de salubritate, ajutând și alte comune din zonă. Își câștigau pâinea de acolo 25 de localnici. Toată afacerea locală era un succes pe bani europeni, însă a fost înghițită de operatorul Rosal. Primarul Ion Dumitrache regretă acele vremuri și spune că de la acestă preluare (cu tot mașini) au început și problemele. Va urma!