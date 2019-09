Bombă ecologică la marginea Ploieștiului. Gropile din jaful de la autostrada A3, pline cu deșeuri, se văd din satelit. FOTO-VIDEO

Pe marginea DN 1A, în apropierea cartierului Mitică Apostol, la Strejnic, zeci de tone de deșeuri au fost depozitate ilegal în gropile de balastieră. Acestea au fost abandonate după ce ”băieții deștepți” s-au îmbogățit vânzând piatră la preț de zece ori mai mare decât cel al pieței, pentru construcția autostrăzii A 3, București-Ploiești. Autoritățile locale și cele de mediu dorm...

După ce ”afacerea A 3” s-a încheiat (datii la finalul textului), gropile au rămas, iar ele sunt umplute frecvent cu tot felul de deșeuri, de la cele din construcții, la cele menajere, fără ca autoritățile locale sau cele de mediu să ia vreo măsură.

Când gropile devin neîncăpătoare, deși vorbim de cratere care se văd din satelit, gunoiul este incendiat, așa cum s-a întâmplat serile trecute, când pompierii prahoveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea focului.

Nu de puține ori Observatorul Prahovean a scris despre mizeria și mirosurile pe care oamenii din Strejnic și Mitică Apostol sunt nevoiți să le suporte, însă bomba ecologică de la marginea Ploieștiului este tratată în continuare cu multă indiferență și pentru că ascunde un mega-tun financiar, pe care îl ”dezgropăm” acum prin republicarea unei anchete observatorulph.ro din 2011. De atunci nu s-a schimbat nimic...

Așadar, nebunia balastierelor mai mult sau mai puţin legale a început în anul 2009, când diverse firme au cumpărat de la localnicii comunei Târgşorul Vechi suprafeţe importante de terenuri agricole, în care au săpat gropi uriaşe. Chiar sub ochii autorităţilor locale şi instituţiilor de protecţia mediului, în doi ani, proprietarii balastierelor au modificat practic relieful zonei, peisajul fiind acum unul mai degrabă selenar.



De ce au ales băieţii deştepţi zona Târgşor pentru balastiere şi cu cât au vândut agregatele Ministerului Transporturilor

Zona Târgşorul Vechi-Strejnic nu a fost aleasă întâmplător de afacerişti. Potrivit studiilor geo, sub un strat de pământ vegetal de numai 0,5 metri se află un altul gros de zeci de metri format din nisip şi pietriş. Astfel, costurile de exploatare sunt minime, iar profitul rezultat din vânzarea agregatelor evident, maxim, mai ales că Ministerul Transporturilor a cumpărat în 2009 metru cub de agregate cu 89 de lei/mc, fără TVA, un preţ de patru ori mai mare decât cel al pieţei! Informaţia a fost furnizată la Alpha TV de Augustin Hagiu, preşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT). Astfel, în luna septembrie 2009, cu o lună înainte de campania electorală de la alegerile prezidenţiale, o comisie a Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a negociat cu constructorii autostrăzii majorarea preţului la balast. Tupeul membrilor comisiei de negociere a fost atât de mare, încât au simulat chiar o economie la bugetul de stat!



„75 de milioane de euro, gaură la bugetul statului!”

Astfel, în actul adiţional la contractul de construcţie al autostrăzii se arată că „prima ofertă, de 89 lei, fără TVA, a fost inacceptabilă, în urma negocierii stabilindu-se preţul de 86 de lei/mc, fără TVA”. „Nu îmi explic cum conducerea CNADNR a acceptat să plătească 86 de lei pentru un mc de balast la autostrada Bucureşti-Ploieşti, în timp ce pentru construcţia centurii Bucureştiului s-au plătit de la stat 23 de lei pentru acelaşi balast!”, a declarat Augustin Hagiu. Acesta a dezvăluit faptul că majoritatea agregatelor folosite la autostradă a provenit din exploatările ilegale de lângă Ploieşti, care au modificat relieful prin apariţia unor gropi cu dimendiuni impresionante pe teritoriul mai multor comune limitrofe. Preşedintele FORT a calculat şi prejudiciul adus bugetului de stat prin umflarea de patru ori a preţului la materialele de construcţie pentru autostradă. „Este vorba de o gaură la buget de 74,8 milioane de euro, sumă compusă din umflarea preţului, neplata redevenţelor, distrugerea drumurilor judeţene, neplata rovignetelor,a TVA şi a altor taxe şi impozite” a acuzat Hgiu.

Beneficiarii contractului au fost regii asfaltului, adică firmele SC. SPEDITION UMB SRL, SC PA&CO INTERNATIONAL SRL, SC. Euroconstruct Trading 98 SRL, SC Com AXA SRL, consideraţi de presa centrala finanţatori ai PDL în timpul campaniilor electorale din ultimii ani.



Firmele lui Dorinel Umbrărescu au făcut prăpăd

Printre firmele care au exploatat agregate minerale s-a numărat şi UMB Spedition, aparţinând unuia dintre regii asfaltului, Dorinel Umbrărescu. Societatea respectivă a obţinut avizele necesare exploatării agregatelor de la Societatea de Gospodărire a Apelor, Agenţia Naţională de Resurse Minerale şi Primăria Târgşorul Vechi pentru o suprafaţă de 9,97 hectare. Deşi adâncimea maximă la care se putea excava era de cinci metri, pentru protejarea pânzei freatice, groapa făcută de UMB are cel puţin 10 metri adâncime! În consecinţă, cantitatea declarată excavată, de 362.000 metri cubi de agregate a fost, în realitate, cel puţin dublă! Potrivit unei adrese a Ministerului Mediului, în urma exploatării de către UMB Spedition a balastierei din Târgşorul Vechi, au fost poluate cu praf 48 de hectare de culturi agricole, iar drumul de acces către balastieră a fost lăţit ilegal de la 4 la 12 metri, fiind afectaţi alţi 7.000 mp. Litigiul dintre Umbărescu şi localnici a fost stins ulterior, plin plata unor despăgubiri sătenilor. Ulterior, UMB Spedition a semnat un contract cu firma Tehnostrade Bacău, aparţinând aceluiaşi Umbrărescu.



Groapă abandonată

După expirarea autorizaţiei de exploatare a agregatelor, în aprilie 2010, groapa uriaşă a fost abandonată, deşi UMB Spedition se obligase să o redea circuitului agricol. Potrivit autorizaţiilor de mediu obţinute, UMB Spedition trebuia să astupe groapa din care a extras agregatele minerale cu pământul decopertat pe şantierul autostrăzii Bucureşti-Ploieşti şi cu un strat final de pământ vegetal. A trecut un an şi jumătate de la încetarea activităţii, iar groapa uriaşă nu a fost astupată. Primarul comunei Târgşorul Vechi, Nicolae Drăgan, susţine că a transmis mai multe adrese firmei din Bacău, fără niciun rezultat. „În cele din urmă am amendat firma UMB Spedition cu 50.000 de lei”, a declarat primarul Drăgan.



Ce au făcut autorităţile de mediu şi ce garanţie a lăsat UMB pentru umplerea gropii

Într-o adresă a Gărzii Naţionale de Mediu se arată că proprietarul balastierei respective a constituit o garanţie de mediu de numai 93.650 lei pentru refacerea zonei. Evident, vorbim de o sumă infimă, cu care nu se poate face mare lucru pentru redarea terenului în circuitul agricol. În acelaşi document se precizează că a mai fost trimisă o adresă firmei vinovată de crima ecologică prin care i s-a cerut prezentarea programului de refacere a zonei afecatate de exploatarea agregatelor până la 16 mai 2011. Atât şi nimic mai mult....