VIDEO. Un IT-ist din Prahova s-a lăsat de meserie ca să devină apicultor. ”Mierea de mentă este o păcăleală, pe bază de sirop de mentosane”

Andrei Călinescu se numără printre puținii oameni calmi pe care i-am cunoscut în ultima perioadă, deși în tinerețe a trăit multe momente stresante. Așa am aflat că a renunțat acum zece ani la un job foarte bine plătit, de IT-ist, pentru a deveni apicultor. Și i-a ieșit :)

Într-o curte cu o casă încă în șantier, din comuna Păulești, zeci de stupi sunt înșirați prin livadă. În lumina caldă a unei zile perfecte de toamnă, Andrei, 44 de ani, îmbrăcat în costum de apicultor, explică mai multor curioși de ce albinele reprezintă un adevărat miracol al naturii. Recunoaște că a fost înțepat de mii de ori și mânuiește cu atenție o ramă cu faguri de o formă perfectă. ”Albinele sunt foarte calme. Nu ne trebuie <<lei>> în curte”, glumește apicultorul prahovean.

”Mierea și celelalte produse obținute de la albine au proprietăți cu adevărat deosebite pentru sănătate. Nu o spun eu, ci o dovedesc nenumăratele studii efectuate. Eu am crescut cu stupi în curte, fiind o tradiție moștenită de la străbunici și bunici. Acum zece ani am considerat că este mai bine să devin apicultor decât să rămân în IT. Și nu am regretat o clipă decizia de atunci”, povestește Andrei Călinescu, cu un calm pe care îl regăsești numai la oamenii care petrec mult timp în mijlocul naturii, departe de nebunia cotidiană a orașului. Și-a cumpărat două ”vagoane” cu care practica stupăritul pastoral, însă o bună parte din miere este produsă în livada din Păulești, unde albinele beneficiază de condiții perfecte.

Andrei vinde mierea unui cerc relativ restrâns de clienți, care apreciază un produs de calitate. Nu poate ”intra” în supermarketuri din cauza producției mici, care fluctuează în funcție de anotimp, și nici din cauza costurilor de desfacere, care ar diminua drastic profitul. De curând a semnat un contract cu o companie importantă prin intermediul căreia va livra produsele sale și la export. Aici primează calitatea, chiar dacă piața românească a fost invadată de produse contrafăcute. De exemplu, mierea din mentă 100% nu există. ”În varianta de miere naturală polifloră, proporția de mentă este foarte mică. Cea falsificată se produce din sirop de mentosane”, spune apicultorul nostru.

”Consumatorul ar trebui să cumpere miere direct de la producător, însă unul de încredere. O miere 100% naturală se diferențiază prin faptul că se cristalizează. Nu vreau să folosesc termenul popular se zaharisește pentru că zahărul nu are ce căuta în miere. Astfel, dacă introducem un borcan de miere în frigider și aceasta se cristalizează este una de bună calitate. La microscop se pot observa particule de polen. Dacă acestea lipsesc, mierea respectivă nu este naturală. În plus, pentru cea falsificată se folosesc îndulcitori și arome artificiale”, spune Andrei, completat de prietenul și partenerul său, George în clipul de mai jos:

La prezentarea de astăzi, un medic a susținut că mierea înlocuiește cu succes zahărul în orice preparat, putând fi consumată, în cantități moderate, chiar și de bolnavii de diabet.

