”Am venit cu trenul de la București Nord la Ploiești Vest. Doamne, ce țeapă mi-am luat...”

Un cititor care a preferat să vină de la București Nord la Ploiești Vest cu trenul a povestit pentur observatorulph.ro experiența neplăcută prin care a trecut de la intrarea în Gara de Nord până a coborât din trenul aparținând CFR.

Sesizarea cititorului:

”Ieri am fost in Bucuresti cu un amic, iar cand ne-am intors la Ploiesti am optat pentru trenul IR 1741, cu plecare la ora 18:45 din Bucuresti Nord. Pe salile garii puhoi de lume, cozi interminabile la casele de bilete, multe dintre acestea fiind inchise, probabil din economie de personal.

Am vrut sa luam bilete de la automate, care nu mergeau, apoi am stat la coada la ghiseu, cu riscul de a pierde trenul.

Cand am ajuns in fata casierei, ni s-a spus ca nu mai sunt locuri pentur trenul nostru, apoi am cerut sa calatorim fara loc. Nu a mers nici asa, fiind trimisi la controlor, ca ar fi la aprecierea lui daca mai da sau nu bilete in picioare.

Ne-am urcat in trenul care era arhi-plin pe ultima suta de metri si plecam spre Ploiesti. Imediat apare o controloare, careia ii explicam situatia si ne spune ca pe ea nu o intereseaza si ca ne va da bilete cu suprataxa. Adica, in loc de 18 lei cat era biletul pana la Ploiesti, platesc 21, iar amicul meu, care era elev, plateste tot la fel, pentru ca nu se da reducere in tren.

Adica noi calatorim si in picioare si mai scump. Cand am inceput sa fac ca toti dracii si sa ii urez CFRului cate ceva mi s-a spus ca din moment ce nu mai erau locuri si cei de la case nu mai eliberau bilete trebuia sa astept urmatorul tren si ca sa nu vorbesc eu de vagoane in plus.

Doamna controlor nu stia ce-i de capul ei, dovada ca a scris pe unul din bilete Ploiesti Vest -Ploiesti Vest, in loc de Bucuresti Nord-Ploiesti Vest.

Supracontrolul supraveghea taxarile din vagonul cu restaurant care era langa noi, iar celalalt controlor a legat usile dintre vagoane cu lantul! Asta pentru ca nu prea stia sa numere si daca se plimba vreun calator verificat de colega lui ii dadea cu virgula.

Chiar si oamenii care mergeau la Satu Mare stateau in picioare pe hol, din pacate pentru ei, chiar langa buda cu miros de urina otetita si stingatorul legat cu sarma groasa sucita cu patentul. Adica, in caz de incendiu ardeam ca sobolanii. Rusine mare, CFR-ului!”

