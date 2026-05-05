Tânăr din Brebu, prins după ce a încercat să fure o mașină în Câmpina

Un tânăr din comuna Brebu a fost prins de polițiști, după ce a încercat să fure un autoturism. Potrivit unui comunicat de presă transmis de IPJ Prahova, fapta a fost comisă în data de 09.03.2026, pe raza municipiului Câmpina.

Proprietarul a lăsat mașina descuiată, cu cheile în contact, în fața locuinței. Hoțul a pătruns în autoturism, a pornit motorul și a încercat să plece din loc cu mașina. Proprietarul a fost pe fază și a reușit să îl oprească, după ce a parcurs o distanță scurtă de drum. Tânărul a ieșit însă din mașină și a fugit.

Polițiștii ajunși la fața locului au luat imediat probe și l-au identificat pe suspect, după amprente și imaginile de pe camerele video din zonă.

Tânărul s-a ales cu dosar penal pentru furt în scop de folosință și furt calificat. El a fost reținut pentru 24 de ore. Iar în cursul zilei de azi, 5 mai, va fi prezentat la Parchet, cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz.