Cursul euro se apropie de 5,22 lei

Cursul oficial, anunțat de Banca Națională pentru astăzi este de 5,2180 de lei pentru un euro. Imediat după aceea, cursul continuă să crească.

Bloomberg a scris, marți dimineață, că „România se pregătește să-și înlăture prim-ministrul fără a avea și un plan pentru ziua următoare”. Agenția financiară arată ratingul de credit va intra sub presiune, iar moneda este deja instabilă.

„Prăbușirea guvernului ar readuce România într-o perioadă de instabilitate politică la doar zece luni după formarea unei coaliții care ar fi trebuit să oprească ascensiunea extremei drepte. Un cabinet interimar cu puteri limitate ar trebui să aștepte rezultatul discuțiilor partidelor pentru a forma un guvern mai stabil.

Dar criza ar consolida, de asemenea, extrema dreaptă, după ce a fost învinsă la limită în alegeri.

Investitorii sunt îngrijorați de perspective. Leul românesc s-a menținut luni aproape de un minim istoric, după ce joi a înregistrat cea mai mare pierdere zilnică din ultimul an”.

Bloomberg mai arată că oricum va arăta următorul guvern, el se va confrunta probabil cu dificultăți în a obține sprijin politic pentru reformele cheie necesare pentru deblocarea fondurilor de redresare ale UE și reducerea deficitului bugetar.