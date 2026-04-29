Grevă în Grecia: Feriboturile nu vor circula pe 1 mai din cauza unei greve maritime

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță cetățenii români aflați în Grecia, sau care intenționează să călătorească acolo în această perioadă, că, pe 1 mai 2026, sectorul maritim intră în grevă. Potrivit anunțului Confederației Maritime Panelene, toate navele vor rămâne andocate în porturi pe tot parcursul zilei, începând cu ora 00:01, inclusiv feriboturile care asigură legătura dintre continentul grec și insule.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României recomandă călătorilor să își planifice deplasările în consecință și să urmărească situația prin paginile oficiale mae.ro, atena.mae.ro și salonic.mae.ro.

Persoanele care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Atena la numerele +30 210 672 8875 și +30 210 672 8879 sau Consulatul General al României la Salonic la +30 231 034 0088. În situații de urgență, sunt disponibile liniile directe: +30 697 899 6222 (Atena) și +30 690 647 9076 (Salonic).

De asemenea, MAE recomandă utilizarea aplicației mAIGreece, pusă la dispoziție de Ministerul elen al Turismului și disponibilă inclusiv în limba română.