Descoperire macabră în București. Un medic s-a spânzurat de unitatea exterioară a aparatului de aer condiționat

O doctoriță în vârstă de 42 de ani, din Sectorul 3 al Capitalei, a ales să-și pună capăt zilelor spânzurându-se de aparatul de aer condiționat aflat în exteriorul imobilului în care locuia.

Locuitorii unui imobil din Sectorul 3 au avut parte de imagini șocante miercuri dimineața, după ce au văzut atârnat de aparatul de aer condiționat al unui bloc cadavrul unei femei, potrivit adevarul.ro.

Ei au sunat la Poliție, iar oamenii legii au ajuns de urgență la locul indicat, constatând că evenimentul a avut loc la etajul doi al blocului.

„Din primele verificări, s-a stabilit că femeia s-ar fi aflat singură în imobil, ușa de acces fiind închisă, asigurată. La acest moment, activitățile sunt în dinamică.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării autopsiei”, potrivit poliției.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc tragicul eveniment.

Femeie în vârstă de 42 de ani găsită fără viață în locuința sa din București era medic. Aceasta ar fi lucrat până anul trecut la Institutul Național de Medicină Legală (INML) din Capitală.

Femeia ar fi trecut prin mai multe momente dificile în ultimul an, inclusiv pierderea mamei și probleme pe plan profesional, după ce și-a pierdut locul de muncă.