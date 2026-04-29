CCR: Numirile în conducerile TVR și Radio România sunt neconstituționale. Sesizările AUR, admise

Curtea Constituțională a României a decis, miercuri, că numirile făcute de Parlament în Consiliile de Administrație ale Societatea Română de Televiziune (SRTv) și Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) sunt neconstituționale, admițând sesizările formulate de Alianța pentru Unirea Românilor.

Decizia Curții vine după ce AUR a contestat modul în care au fost împărțite locurile în cele două Consilii de Administrație, acuzând că nu a fost respectată configurația politică a Parlamentului.

Cum au fost făcute numirile

Parlamentul a votat componența Consiliilor de Administrație ale TVR și Radio România pe 18 noiembrie 2025.

Consiliul de Administrație al SRTv este format din 12 membri, fiind condus de Adriana Săftoiu. Din componență mai fac parte reprezentanți ai principalelor partide parlamentare – PSD, PNL, USR, UDMR și AUR – dar și reprezentanți ai minorităților, ai Președintelui României și ai salariaților TVR.

În cazul Radioului public, Consiliul de Administrație are 13 membri, președinte fiind Robert Cristian Schwartz, propus de USR.

Argumentele CCR

Judecătorii constituționali au constatat că hotărârea Parlamentului a încălcat prevederile Legii nr. 41/1994, care impun ca locurile alocate grupurilor parlamentare să fie ocupate proporțional cu ponderea acestora în Legislativ.

„Curtea a constatat că Hotărârea Parlamentului României criticată a încălcat dispozițiile legale privind respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare”, se arată în motivarea CCR.

De asemenea, Curtea a invocat încălcarea prevederilor constituționale referitoare la obligativitatea respectării legii și la principiul statului de drept.

În urma deciziei, Hotărârea Parlamentului nr. 46/2025 își încetează efectele juridice în ceea ce privește desemnarea celor opt membri propuși de grupurile parlamentare, de la data publicării în Monitorul Oficial.

Ce a reclamat AUR

În sesizarea depusă, AUR a susținut că, deși a formulat propuneri proporțional cu ponderea parlamentară, o parte dintre acestea au fost ignorate, iar componența finală a Consiliilor de Administrație nu reflectă realitatea politică din Parlament.

Formațiunea a reclamat că a primit un singur loc în aceste structuri, în timp ce alte partide cu o pondere mai mică ar fi beneficiat de o reprezentare egală sau chiar mai mare.

De asemenea, AUR a invocat jurisprudența anterioară a Curții Constituționale, inclusiv o decizie din 2012 privind o situație similară, susținând că Parlamentul nu a respectat precedentele stabilite.

Decizia CCR obligă Parlamentul să reanalizeze procedura de desemnare pentru locurile vizate, astfel încât acestea să respecte configurația politică rezultată din actuala structură a Legislativului.