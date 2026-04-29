Fotbalist nou de națională la Petrolul. Pe cine a adus Mehmet Topal la echipă

Petrolul are un fotbalist nou la antrenamente, în perspectiva meciului cu UTA, programat duminică, 3 mai, de la ora 18.15. Mehmet Topal a decis să-l cheme sub comanda sa pe Alberto Călin, fost la FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu.

- Publicitate -

În vârstă de 20 de ani, fotbalist cu 12 selecții și un gol la naționala U18 a României, Alberto Călin a venit la prima echipă de la Petrolul II, care activează în liga a treia. El a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai formației antrenate de Daniel Movilă, care are o serie foarte bună, de șase victorii la rând.

Alberto Călin e printre cei mai buni jucători de la Petrolul II

Alberto Călin a marcat șase goluri și a dat cinci pase de gol în aceste partide, fapt care l-a făcut remarcat în ochii lui Topal, acesta chemându-l la prima echipă. Jucător de picior stâng, el poate evolua atât ca mijlocaș, cât și ca inter.

- Publicitate -

De loc din Câmpina, Alberto Călin a jucat în prima parte a sezonului pentru FC Voluntari, de unde a fost transferat de Petrolul. În afară de Craiova, unde a debutat în prima ligă, Alberto Călin a evoluat la Flacăra Moreni, Chindia Târgoviște, CSM Alexandria.

La naționala U18 a României, el a fost coleg de echipă cu Tudose (FC Argeș) și Duțu (Dinamo), care joacă acum ân SuperLigă, dar și cu un alt petrolist, Victor Stancovici. Accidentat grav sezonul trecut, ruptură de ligamente încrucișate, Stancovici a reluat pregătirea luna aceasta, dar nu va putea evolua până la finalul campionatului, având nevoie de o perioadă de readaptare la efort.

Internaționalul român poate debuta cu UTA

Alberto Călin poate intra în lotul Petrolului pentru meciul cu UTA, deoarece fiind jucător al clubului are drept de joc. LPF interzice legitimarea fotbaliștilor veniți de la alte echipe în ultimele șase etape ale sezonului.

- Publicitate -

Topal a decis să-l cheme pe Călin la prima echipă, exasperat de lipsa de eficacitate arătată de atacanții săi. Adrian Chică Roșă a marcat trei goluri în 35 de meciuri, iar kazahul Abat Aymbetov abia a spart gheața la meciul cu FCSB.

Petroliștii se pregătesc pentru meciul cu UTA, echipă care e scăpată de grijile retrogradării. După meciul de duminică, echipa va avea la dispoziție o săptămână pentru a a pregăti deplasarea la Botoșani, din penultima etapă. Acest meci e programat pe 10 mai, de la ora 16.00. Apoi, în ultima etapă, Petrolul joacă pe teren propriu cu Oțelul.