Program special la Evidența Populației Ploiești de 1 Mai. Ce servicii vor fi disponibile

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești a anunțat programul de funcționare pentru ziua de 1 mai 2026, când este marcată Ziua Internațională a Muncii, zi liberă legală în România.

Potrivit instituției, activitatea va fi limitată, fiind asigurate doar serviciile esențiale.

Stare civilă: doar înregistrarea deceselor

Serviciul de stare civilă va funcționa vineri, 1 mai, în intervalul orar 09:00 – 12:00, exclusiv pentru înregistrarea deceselor.

Evidența persoanelor: închis

Serviciul de evidență informatizată a persoanelor va fi închis pe parcursul întregii zile, nefiind preluate solicitări din partea cetățenilor.

Reprezentanții instituției recomandă ploieștenilor să își planifice din timp demersurile administrative, ținând cont de programul special din această perioadă.