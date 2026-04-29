Momentul în care un șofer încearcă să mituiască un polițist. ”Nu se mai potolesc ăștia?” [VIDEO]

Direcția Generală Anticorupție (DGA) a publicat imagini surprinse de camera de tip body-cam a unui polițist rutier, în care un șofer încearcă să ofere mită suma de 100 de lei pentru a evita o amendă.

Incidentul a avut loc în data de 16 aprilie, când un agent de poliție din cadrul IPJ Giurgiu a sesizat tentativa de mituire prin intermediul sistemului telefonic Call-center anticorupție 0800.806.806.

Potrivit reprezentanților DGA, în urma apelului, lucrătorii instituției au intervenit și au constatat infracțiunea în flagrant.

Șoferul este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

În imaginile de mai jos este surprins atât dialogul dintre polițist și șofer, cât și sesizarea telefonică a DGA-ului: