Cum vor circula autobuzele în Ploiești, în minivacanța de 1 Mai

Mijloacele de transport ale TCE Ploiești vor circula vineri, 1 Mai, după un program modificat. Potrivit unui comunicat de presă emis de Primăria Ploiești autobuzele, troleibuzele și tramvaiele vor ieși pe traseu conform graficului unei zile de sâmbătă.

Sâmbătă, 2 Mai și duminică, 3 mai, transportul public local va fi asigurat conform programului unei zile de duminică.

Orarele de funcționare actualizate pentru fiecare traseu în parte vor putea fi consultate pe pagina de internet a S.C. Transport Călători Express S.A.”, se arată în comunicatul de presă emis miercuri după amiază.