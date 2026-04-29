Acțiune de blocare a mașinilor parcate ilegal în centrul Ploieștiului

SGU a organizat miercuri, în jurul prânzului, o acțiune de blocare a mașinilor și sancționare a șoferilor care au parcat ilegal în zona centrală a Ploieștiului.

- Publicitate -

„Acțiune în parcările publice cu plată pentru verificarea conformității achitării tarifului de parcare, ⁠ocupare abuzivă a locurilor dedicate persoanelor cu dizabilități precum și parcare neregulamentară în stația TCE defășurată PE str. C.D. Gherea-zona centrală”, au transmis reprezentanții SGU Ploiești printr-o postare pe pagina de facebook.

În ultimele săptămâni astfel de acțiuni au mai fost organizate în mai multe zone ale municipiului.

- Publicitate -

Vă reamintim că la sfârșitul săptămânii trecute SGU Ploiești a redat traficului rutier o bandă de circulație din zona intersecției Democrației cu Alexandru Lăpușneanu blocată de ani de zile de mașini parcate ilegal.