PSD face apel la liberali să renunțe la susținerea premierului Ilie Bolojan: „Un guvern nefuncțional agravează criza economică”

Partidul Social Democrat a lansat un apel public către membrii Partidul Național Liberal, cerându-le să renunțe la susținerea premierului Ilie Bolojan, pe fondul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare.

Social-democrații susțin că menținerea lui Bolojan în fruntea Executivului „până în pânzele albe” riscă să afecteze grav economia României și nivelul de trai al populației. „A-l susține pe Bolojan în fruntea unui guvern nefuncțional înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune, cu un efect dramatic asupra vieții românilor”, se arată în mesajul transmis de PSD.

Reprezentanții partidului îl acuză pe premier că „se agață cu orice preț de funcție”, în contradicție cu declarațiile sale publice anterioare, și că blochează aplicarea unor măsuri de relansare economică propuse de PSD și agreate la nivelul coaliției. „Un exemplu concret este faptul că domnia sa blochează și acum, fără logică, aplicarea măsurilor de relansare economică propuse de PSD și acceptate de Coaliția de guvernare”, mai susțin social-democrații.

Totodată, PSD afirmă că în interiorul PNL există deja voci care cer un dialog politic „post-Bolojan” și îi încurajează pe liberalii care împărtășesc această poziție să se exprime public în perioada următoare.

În finalul apelului, social-democrații transmit că, într-un stat democratic, un premier care și-a pierdut sprijinul politic ar trebui să își dea demisia. „Este unicul mod în care Ilie Bolojan poate demonstra că între vorbele și faptele sale există coerență”, se mai arată în mesajul PSD.