DNSC simplifică raportarea atacurilor cibernetice și lansează o listă publică de site-uri periculoase

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunțat două măsuri noi destinate atât utilizatorilor obișnuiți, cât și companiilor: simplificarea procesului de raportare a incidentelor cibernetice și lansarea unei platforme publice de tip Blacklist, unde pot fi verificate domeniile suspecte din mediul online. Anunțul a fost făcut de DNSC marți, 28 aprilie 2026, prin intermediul unui comunicat de presă.

Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC), accesibilă la pnrisc.dnsc.ro, a fost actualizată pentru a oferi un proces mai simplu și mai intuitiv. Modificările vizează atât persoanele fizice, cât și entitățile esențiale și importante care au obligații legale de raportare în conformitate cu directiva NIS2.

În paralel, DNSC a pus la dispoziția publicului o listă neagră a domeniilor implicate în activități frauduloase, disponibilă la pnrisc.dnsc.ro/blacklist. Lista este actualizată permanent de experți tehnici, pe baza raportărilor primite și a măsurilor proactive de identificare a amenințărilor.

Pentru protecție în timp real, Directoratul a dezvoltat și o extensie de browser compatibilă cu Chrome, Edge, Brave, Opera și Mozilla Firefox, inclusiv pe dispozitive Android. Extensia DNSC Blacklist Protection funcționează prin filtrare locală și interoghează serverele DNSC doar atunci când există o probabilitate ridicată ca un site accesat să fie periculos.

DNSC îndeamnă cetățenii să raporteze incidentele și domeniile suspecte, acestea urmând să fie incluse în platforma publică după validarea de către specialiști.

Cum funcționează extensia DNSC Blacklist Protection