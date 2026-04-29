SJU Ploiești atrage medici tineri prin colaborarea cu UMF „Carol Davila” după modelul de la Buzău cu Spitalul Universitar

Spitalul Județean de Urgență Ploiești vrea să atragă medici tineri prin colaborarea cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Modelul de parteneriat încheiat la Buzău între Spitalul Județean de Urgență Buzău și Spitalul Universitar, pe 15 aprilie 2026, prin care se urmărește îmbunătățirea calității serviciilor medicale oferite pacienților și creșterea accesului la diagnostic și tratamente de specialitate, ar putea fi aplicat și la Ploiești, spune managerul unității, Sebastian Toma. (VIDEO)

Acesta a explicat că lipsa de medici este o problemă la nivel național, iar soluțiile vin din colaborări cu centre universitare mari și din formarea tinerilor specialiști.

„Toate spitalele mari caută soluții pentru acoperirea deficiențelor, mai ales în zona resurselor umane. Și noi încercăm, prin proiecte și colaborări, să atragem personal tânăr, în special în secțiile unde deficitul este tot mai mare, cum ar fi neurologia sau radiologia”, a transmis managerul Sebastian Toma.

Spitalul Județean de Urgență Ploiești are deja o colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, de altfel cea mai importantă instituție de formare medicală din țară. Parteneriatul presupune, pe lângă oportunități de pregătire profesională, și atragerea medicilor rezidenți la Ploiești.

„Am făcut demersuri pentru obținerea avizului de pregătire a rezidenților, un pas important pentru transformarea unor secții în secții clinice. Asta ar putea aduce mai mulți medici tineri, mai ales în specialitățile unde avem deficit.

În același timp, prin trecerea spitalelor de pediatrie și CFR de la Primărie la Consiliul Județean, resursele ar putea fi folosite mai bine, mai ales acolo unde este nevoie mare de medici, iar serviciile pentru pacienți vor fi îmbunătățite”, a mai spus medicul chirurg Sebastian Toma.

Acesta consideră că atragerea medicilor rezidenți în secțiile cu deficit și nu numai, dar și dezvoltarea colaborărilor cu UMF „Carol Davila”, dar și alte mari centre universitare ar putea rezolva în cadrul SJU Ploiești o mare parte din problemele actuale. Asta mai ales în contextul numărului mare de sesizări și reclamații venite din partea aparținătorilor pe fondul subdimensionării în anumite secții.