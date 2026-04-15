Incendiu violent la o casă din comuna Cocorăștii Colț

Un incendiu violent a izbucnit în această seară la o casă din comuna Cocorăștii Colț, sat Colțu de Jos. VIDEO la finalul articolului.

Potrivit primelor informații furnizate de ISU Prahova, la fața locului au fost mobilizați inițial pompierii din cadrul Detașamentului 1 Ploiești, cu trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă o autospecială de stingere și o autocisternă pentru asigurarea necesarului de apă, ambele de la Detașamentul 2 Ploiești.

Incendiul se manifestă la o locuință pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, pompierii acționând pentru localizarea și lichidarea acestuia.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime. Vom reveni cu detalii.

UPDATE Incendiul este localizat, sunt afectate două proprietăți pe o suprafață de aproximativ 300 mp. Nu sunt înregistrate victime. Pompierii continuă intervenția pentru lichidarea incendiului.