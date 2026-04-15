Speed Marathon în Prahova: 25 de radare, controale non-stop pentru reducerea accidentelor

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova desfășoară, miercuri, 15 aprilie 2026, o amplă acțiune pentru creșterea siguranței rutiere, în cadrul operațiunii europene „Speed Marathon”, organizată conform calendarului ROADPOL.

Timp de 24 de ore, între 00:00 și 24:00, echipajele de poliție acționează la capacitate maximă pe principalele artere din județ, intensificând controalele pentru depistarea șoferilor care depășesc limita legală de viteză.

Aproximativ 25 de aparate radar sunt utilizate simultan în trafic, polițiștii având o prezență activă și vizibilă, cu scopul de a preveni accidentele și de a responsabiliza participanții la trafic.

Reprezentanții IPJ Prahova subliniază că respectarea regulilor de circulație, în special a limitelor de viteză, este esențială pentru evitarea tragediilor rutiere.

Acțiunea face parte dintr-un demers european mai amplu, menit să reducă numărul accidentelor și să crească gradul de conștientizare în rândul conducătorilor auto.

Polițiștii le transmit șoferilor un mesaj clar: prudența la volan poate face diferența între viață și moarte. Siguranța rutieră nu este opțională, ci o responsabilitate a tuturor.