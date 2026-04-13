Cum s-a produs accidentul grav de la Ciolpani. Doi tineri de 20 de ani au murit

Tragedia s-a produs duminică noapte, 12 aprilie, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov, după ce un autoturism a părăsit carosabilul, a lovit un copac și s-a răsturnat pe plafon. Impactul a fost extrem de puternic. Atât conducătorul auto, cât și pasagerul, ambii în vârstă de 20 de ani, au murit.

Polițiștii rutieri din Ilfov au fost sesizați că, în noaptea de duminică, pe DN1M, în localitatea Ciolpani, s-a produs un accident rutier grav.

Potrivit primelor informații, un tânăr de 20 de ani, din București, care conducea autoturismul din direcția Palatul Snagov către DN1, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers. Ulterior, mașina a intrat într-un copac, iar în urma impactului s-a răsturnat. Atât șoferul, cât și pasagerul aflat pe locul din dreapta față au murit.

Luni, 13 aprilie, au apărut noi detalii despre accident. Înainte de impact, autoturismul ar fi circulat cu aproximativ 140 km/h. Cei doi tineri au fost găsiți de prieteni, după ce nu au mai răspuns la telefon. Aceștia au alertat autoritățile, prin apel la 112.