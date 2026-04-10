Cât a costat deplasarea Mirabelei Grădinaru în SUA, la summitul organizat de Melania Trump

Administrația Prezidențială a făcut publice costurile deplasării în Statele Unite ale Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, care a participat la summitul organizat de prima doamnă a SUA, Melania Trump, la Washington.

- Publicitate -

Potrivit datelor oficiale, costul total al deplasării s-a ridicat la 31.379 de lei, sumă care acoperă biletele de avion și diurna pentru membrii delegației.

Din această sumă, 8.967 de lei au reprezentat costul biletului de avion pentru Mirabela Grădinaru, achiziționat la clasa economic.

- Publicitate -

Restul de 22.412 lei a fost alocat pentru ceilalți membri ai delegației, respectiv doi consilieri de stat, incluzând atât transportul, cât și diurna acestora.

Nu au fost decontate cheltuieli de cazare. Potrivit Administrației Prezidențiale, delegația ar fi fost găzduită la reședința Ambasadei României la Washington, ceea ce a redus semnificativ costurile deplasării.

De asemenea, instituția a precizat că Mirabela Grădinaru nu a beneficiat de diurnă pe durata vizitei.

- Publicitate -

Participarea delegației române la summitul organizat la Washington a avut loc la invitația Melaniei Trump, evenimentul fiind dedicat cooperării internaționale în domeniul educației digitale și al protecției copiilor în mediul online.

Datele privind costurile au fost făcute publice la solicitarea hotnews.ro