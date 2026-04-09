Ce mașini poți să-ți cumperi online la licitațiile ANAF sub 7.000 de lei. Ford Mondeo de la 2.000 de lei

Platforma online de licitații ANAF continuă să fie actualizată cu bunuri în vederea valorificării. În acest moment, doritorii pot participa la licitații la care sunt vândute mașini chiar și la prețuri sub 7.000 de lei.

Ford Mondeo la 2.000 de lei

Cea mai ieftină mașină înregistrată pe platforma ANAF este un Ford Mondeo diesel, din 2005. Mașina are un preț de pornire de 2000 de lei, peste 400.000 de kilometri și mai multe probleme, printre care și portierele care nu se deschid.

Având în vedere starea tehnică a vehiculului și vechimea acestuia, prețul de evaluare stabilit de experți este unul accesibil, vizând persoanele interesate de achiziții auto cu bugete reduse sau pentru piese de schimb.

Cum participi la licitație

Prețul de pornire pentru acest autoturism a fost fixat la suma de 2007 lei (inclusiv TVA). Persoanele care doresc să participe la procesul de licitare trebuie să respecte următoarele condiții.

Garanția de participare: Depunerea unei taxe reprezentând 10% din prețul de pornire, respectiv 200 de lei, cu cel puțin o zi înainte de data licitației.

Documentație: Depunerea dosarului care să conțină oferta de cumpărare, dovada plății garanției și actele de identificare (copie CI pentru persoane fizice sau certificat constatator pentru persoane juridice).

Renault Megane Scenic la 3.000 de lei

Totodată, pe platforma eLicitații ANAF este scos la vânzare și un autoturism Renault Megane Scenic, fabricat în anul 2004, cu motorizare pe benzină de 1.598 cm³ și aproximativ 250.000 km parcurși, oferit la un preț de pornire de 3.000 lei.

Mașina are cutie de viteze manuală, normă de poluare Euro 4, este înmatriculată, deține cheie și certificat de înmatriculare, iar starea generală este apreciată ca fiind bună.

Ridicarea și transportul autoturismului se fac cu platformă auto, cheltuielile fiind în sarcina cumpărătorului.

Ford Focus de la 4.748 de lei

În cadrul platformei eLicitații ANAF figurează și un autoturism Ford Focus din anul 2005, oferit spre vânzare prin procedura de licitație publică. Mașina este de tip break, echipată cu motor diesel de 1.560 cm³ și o putere de 90 CP, având cutie de viteze manuală și un rulaj declarat de aproximativ 300.000 km.

Conform anunțului, autoturismul nu poate circula pe drumurile publice în prezent, întrucât necesită diagnosticare la un service autorizat și nu deține ITP valabil, iar caroseria prezintă multiple urme de rugină și zgârieturi.

Prețul de pornire al licitației este de 4.748,04 lei (inclusiv TVA), iar taxa de participare este de 474,80 lei, reprezentând 10% din prețul de pornire. Vehiculul este depozitat în comuna Tâmboiești, sat Pădureni, județul Vrancea, iar predarea se face de la aceeași locație.

Peugeot 107 de la 6.623 lei

Pe platforma eLicitații ANAF este publicat și un autoturism Peugeot 107, fabricat în 2006, oferit spre vânzare prin licitație publică.

Vehiculul are cutie de viteze manuală, volan pe stânga și un rulaj declarat de aproximativ 309.656 km, fiind clasificat ca second‑hand fără mențiuni speciale privind sarcini sau uzură deosebită.

Licitația are un preț de pornire de 6.623 lei (inclusiv TVA), iar taxa de participare este de 662,35 lei, ambele valori incluse în anunțul oficial de pe portalul de licitații al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Mașina este depozitată și predată la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani.

