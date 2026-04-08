Când se închide Realitatea Plus

Postul de televiziune Realitatea Plus se apropie de momentul închiderii, după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis retragerea licenței de emisie. Potrivit oficialilor instituției, oprirea difuzării ar putea avea loc chiar în cursul zilei de miercuri, imediat după transmiterea notificării oficiale către televiziune.

Vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a declarat că procedura este una clară și nu lasă loc de interpretări: din momentul în care notificarea este comunicată, postul este obligat să își înceteze imediat emisia. „Este o chestiune de procedură simplă. De la comunicare trebuie să își încheie emisia”, a explicat acesta.

Deși nu a fost indicată o oră exactă pentru oprirea transmisiei, reprezentanții CNA estimează că notificarea va fi trimisă în aceeași zi, ceea ce înseamnă că închiderea efectivă ar putea avea loc în doar câteva ore.

„Am discutat cu colegii de la juridic și lucrau încă de ieri la cele două decizii (n. red.: pentru Realitatea Plus și Gold FM) și cred că astăzi. Nu aș vrea să spun… Dar cred că astăzi, dar nu pot să vă dau un moment cert. Colegii de la juridic în momentul în care termină o comunică. Îi lăsăm să își facă treaba corect, așa cum și-au făcut-o și până acum”, a declarat Jucan pentru hotnews.ro.

Decizia, luată după neplata amenzilor

Hotărârea CNA vine în urma constatării că Realitatea Plus nu a achitat integral sancțiunile primite în 2024. Este vorba despre 28 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 605.000 de lei.

Deși postul achitase sancțiunile aferente anului 2025, neplata celor din anul anterior a fost considerată o încălcare gravă a legislației audiovizualului, care permite retragerea licenței în astfel de situații.

În timpul ședinței CNA de marți, reprezentanții postului au încercat să facă plăți în regim de urgență, însă nu au reușit să acopere toate datoriile restante.

Emisia nu va continua nici online

Potrivit CNA, decizia nu vizează doar difuzarea clasică prin cablu sau satelit. Autoritatea va transmite hotărârea și către operatorii de cablu și furnizorii de internet, astfel încât Realitatea Plus să nu mai poată emite nici în mediul online în forma actuală.

Reprezentanții postului au anunțat că vor contesta decizia în instanță, susținând că amenzile ar fi fost plătite. Cu toate acestea, legislația prevede că nu este suficientă plata propriu-zisă, ci și transmiterea dovezii către CNA în termenul legal.