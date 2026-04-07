CNA a retras licența Realitatea Plus. Postul s-ar putea închide

Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licenței pentru televiziunea Realitatea Plus, din cauza unor amenzi neplătite din anul 2024.

Decizia vine după mai multe ore de dezbateri și ar putea duce la închiderea postului de televiziune, potrivit paginademedia.ro.

Realitatea Plus are un număr semnificativ de sancțiuni neplătite din anul 2024. Este vorba despre 28 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 605.000 de lei. Deși reprezentanții postului au achitat sancțiunile aferente anului 2025, cele din 2024 au rămas neachitate în termenul legal.

Conform Legii audiovizualului, CNA poate retrage licența unui post TV dacă acesta nu face dovada achitării amenzilor în termen de șase luni de la aplicare. Această prevedere legală a stat la baza deciziei luate de autoritate.

În cadrul ședinței, s-a discutat inclusiv posibilitatea amânării cazului pentru o dată ulterioară, însă propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. Ulterior, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, a propus retragerea licenței, invocând neplata sancțiunilor.

Propunerea de retragere la licenței a fost votată în unanimitate de cei prezenți: Valentin Jucan, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma şi Vasile Bănescu.

Georgică Severin și Lucian Dindirică, membri CNA, s-au retras de la vot.

Hotărârea CNA vine pe fondul unui istoric recent de sancțiuni aplicate postului Realitatea Plus, inclusiv suspendări de emisie pentru încălcări repetate ale normelor audiovizuale.

Decizia nu este definitivă în sens practic imediat, fiind de așteptat eventuale demersuri juridice din partea operatorului televiziunii, însă, în forma actuală, aceasta deschide calea pentru încetarea emisiei postului.

Ce spune Legea Audiovizualului:

Art. 57 – (1) Licența audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situații:

a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condițiile stabilite prin licență, în termen de 12 luni de la obținerea licenței audiovizuale; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situații justificate;

b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licența audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, și mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;

c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietății în audiovizual, prevăzute la art. 46, și a nerespectării dispozițiilor art. 56; c 1 ) ca urmare a încălcării prevederilor alin. (8) și (9) ale art. 44 și ale art. 56;

d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;

e) la cererea titularului.

Vom reveni cu detalii