Incendiu violent în comuna Brebu. Ard trei case și anexe

Marți, 7 aprilie 2026, un incendiu violent a izbucnit în satul Brebu Megiesc din comuna Brebu. Potrivit primelor informații, incendiul a cuprins deja trei case și mai multe anexe. Intervenția pompierilor este în desfășurare.

Potrivit primelor informații de la fața locului, la sosirea echipajelor de intervenție, flăcările se manifestau violent, cuprinzând mai multe construcții. Incendiul s-a extins rapid la trei imobile alăturate și anexe gospodărești, fiind afectată o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

„Pentru gestionarea situației, forțele de intervenție au fost suplimentate progresiv, la fața locului acționând în prezent pompieri din cadrul Detașamentului Câmpina, cu două autospeciale de stingere, o autocisternă și o ambulanță SMURD, sprijiniți de alte două autospeciale de stingere de la Garda de Intervenție Băicoi”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

În prezent, intervenția este în dinamică, pompierii depunând eforturi pentru localizarea și lichidarea incendiului. Până în acest moment nu au fost raportate victime.

Revenim cu detalii