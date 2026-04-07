Bărbat din Prahova dat dispărut după ce a plecat de acasă. Poliția cere sprijinul populației

Autor: Marius Nica
Un bărbat în vârstă de 71 de ani, din județul Prahova, este căutat de polițiști după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Este vorba despre Bira Gheorghe, născut la data de 3 noiembrie 1954, în comuna Șirna, județul Prahova, domiciliat în localitatea Brazii de Sus.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul a fost văzut ultima dată în localitatea Adunați, județul Prahova.

Semnalmentele persoanei dispărute:

Înălțime: aproximativ 1,75 metri
Greutate: aproximativ 80 de kilograme
Constituție: atletică
Păr: grizonat (cărunt)
Semne particulare: nu prezintă

La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu: pulover de culoare albastră, fără guler, pantaloni de trening de culoare închisă, fără încălțăminte.

Persoanele care pot oferi informații despre locul în care s-ar putea afla Bira Gheorghe sunt rugate să anunțe de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

