Alocațiile și indemnizațiile se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii

Autor: Ștefan Vlăsceanu
bani romanesti
Foto cu caracter ilustrativ

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), anunță că în această săptămână, în intervalul 6-10 aprilie, vor fi plătite prin agențiile teritoriale, alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copiilor și stimulentului de inserție aferente drepturilor cuvenite pentru luna martie 2026.

Plata drepturilor în conturile bancare ale beneficiarilor se va realiza în 8 aprilie 2026.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile județene, a transmis către Compania Națională Poșta Română sumele necesare plății drepturilor de asistență socială pentru beneficiarii care au optat pentru primirea prestațiilor prin mandat poștal, astfel încât banii vor ajunge la destinație până la data de 9 aprilie a.c.

Suma totală depășește 1,9 miliarde de lei și este destinată unui număr de peste 3,8 milioane de beneficiari, după cum urmează:

  • peste 1,2 miliarde de lei pentru 3.564.308 beneficiari de alocații de stat pentru copii;
  • peste 608 de milioane de lei pentru 148.032 de părinți care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului;
  • aproximativ 58 de milioane de lei pentru 72.786 de beneficiari ai stimulentului de inserție.

