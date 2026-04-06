Ce licitații organizează ANAF în Prahova și ce bunuri încearcă să vândă

Până când platforma elicitatii.anaf.ro va deveni complet funcțională, Agenția Națională de Administrare Fiscală continuă să organizeze licitații în sediile din teritoriu.

Vă reamintim că la sfârșitul lunii martie a fost anunțată lansarea platformei elicitatii.anaf.ro, menită să digitalizeze și să ușureze întreg procesul de valorificare a bunurilor sechestrate.

La scurt timp de la acest anunță însă, au fost constatate lipsuri mari în stocurile bunurilor confiscate, inclusiv un număr de aproximativ 200 de mașini.

În acest context, ANAF a anunțat verificări ample în întreaga țara, la toate Direcțiile General Regional ale Finanțelor Publice.

Astfel, în această perioadă, DGRFP Ploiești organizează numeroase licitații în sistemul clasic, pentru valorificarea bunurilor sechestrate.

Ce bunuri încearcă să vândă ANAF în Ploiești și în Prahova

În temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare, în ziua de 08, luna aprilie, anul 2026 , ora 13.00, în Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, etaj 8 camera 807 se vor vinde la licitație, următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului ADALEX MECHANIK S.R.L., prima licitație:

APARAT MOBIL DE SUDURA CU LASER MODEL SF5S. NR. INVENTAR 107 – preț pornire 66.832 lei TVA 21%;

FIERASTRAU AUTOMAT CU BANDA PTR. METAL BMSO 350GA, NR. INVENTAR 108 – preț pornire 65.554 lei TVA 21%;

APARAT DE SUDURA CU LASER, MODEL SF5S, NR. INVENTAR 110 – preț pornire 33.061 TVA 21%

ECHIPAMENT SUDURA LORCH MICROMIG 400 CU DERULATOR – preț pornire 44.373 lei TVA 21%

ECHIPAMENT SUDURA LORCH MICROMIG 400 BASIC PLUS FULL – preț pornire 36.820 lei

FREZA CNC, 3 AXE, GENOS M460-VE-E, NR. INVENTAR 126 stare uzura – preț pornire 129.260 lei TVA

MASINA DE DEBITAT CU LASER, MODEL HS-G3015X + COMPRESOR DE AER – preț pornire 469.872 lei

În data de 8 aprilie la ora 12.00, la sediul de pe strada Aurel Vlaicu din Ploiești se va vinde următorul bun al debitorului RM Dental S3 SRL, licitația a treia:

Autoturism marcare Dacia Dokker, culoare alb, AC, break, cinci locuri, an fabricație 2017, rulaj 235.963, diesel, capacitate cilindrică 1461 cmc – preț pornire 15.250 lei TVA 21%

În data de 15 aprilie, la ora 13.00, la sediul din Câmpina, Bulevard Carol I, nr. 31 se va vinde următorul bun, licitația a patra:

Autoturism KIA Sorento, negru, SUV, cinci uși, cinci locuri, an fabricație 2007, diesel, putere 125 kw, capacitate cilindrică 2.497 cmc – preț pornire 8.391 lei – fără TVA.

Pe 7 aprilie, în Câmpina, pe Bulevardul Carol I, numărul 31, se vor vinde la licitație următoarele bunuri, proprietate a debitorului Newbatis Construct SRL, prima licitație

Renault Scenic, 2005, diesel, capacitate cilindrică 1.461 cmc – preț pornire 3.600 de lei TVA 21%

Renault Trafic, an fabricație 2003 – preț pornire 18.800 lei TVA 21%

Fiat, an fabricație 2012 – preț pornire 14.800 lei TVA 21%

Mercedes Vito, an fabricație 2008 – preț pornire 17.300 lei TVA 21%

Buldoexcavator Komatsu – preț pornire 121.200 lei TVA 21%

Pe 7 aprilie, în Câmpina, pe Bulevardul Carol I, numărul 31, se vor vinde la licitație următoarele bunuri, proprietate a debitorului Newbatis Construct SRL, prima licitație:

Ford Fusion, an 2002 – preț pornire 7.100 lei TVA 21%

Ford Transit, an fabricație 2003 – preț pornire 28.500 lei TVA 21%

În ziua de 15, luna aprilie la ora 13.00, în Vălenii de Munte pe strada Popa Șapcă nr.7 se va vinde la licitație următorul bun mobil, proprietate a debitorului TUCO DISTRIBUTION S.R.L., prima licitație:

Autoturism marca Peugeot model 308 culoare Alb, Caroserie: Berlina, fabricație: 2017, Combustibil: Diesel, Putere: 130 KW 175 CP, Capacitate cilindrica: 1997 CMC, Serie sasiu: VF3LJEHZRHS378719, Euro 6 – preț pornire 57.100 lei TVA 21%.