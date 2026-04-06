Acces gratuit, pentru femei și copii, la meciul FC Petrolul și FK Csiksereda

Luni, 6 aprilie 2026, de la ora 17:30, pe Arena Ilie Oană din Ploiești, are loc meciul dintre FC Petrolul și FK Csiksereda. Potrivit unui anunț al clubului, accesul femeilor și copiilor la meci va fi gratuit.

„Accesul femeilor și al copiilor cu vârsta de sub 10 ani va fi gratuit la Tribuna 2 și la cele două peluze ale stadionului “Ilie Oană”. În acest sens se vor elibera bilete cu valoare 0 la porțile de acces ale stadionului către zonele desemnate: strada Mihai Bravu – pentru Tribuna 2 și Peluza „Latină”; strada Alexandru Vlahuță – Peluza „Ilie Oană”, au anunțat reprezentanții clubului ploieștean.

FC Petrolul și FK Csiksereda se vor afla din nou față în față pe „Ilie Oană”, reeditând duelul de la începutul lunii martie, iar, de această dată, „lupii” sunt practic condamnați să câștige cele trei puncte, pentru a nu-și agrava și mai tare poziția din clasament. Partida va începe la ora 17.30.

S-ar putea spune că „lupii” se află în fața unui nou început. Însă, de această dată, fiecare meci pare a fi unul de totul sau nimic. Adevărate „finale”, cum se spune, și nu e doar un clișeu, ci purul adevăr, câtă vreme o victorie îți dă energia necesară să speri mai departe, iar o nedorită înfrângere poate avea consecințe extrem de periculoase pentru viitorul apropiat.

Este și cazul Petrolului, înaintea duelului, de pe „Ilie Oană”, cu FK Csikszereda. O reeditare, de fapt, a ultimului meci pe care „galben-albaștrii” l-au susținut pe teren propriu, în urmă cu mai bine de o lună, pe atunci în peultima etapă a sezonului regular, și încheiat nedecis, 1-1.