Pană de curent în Ploiești. Sunt efectate mai multe străzi din cartierul Malu Roșu

Este pană de curent pe mai multe străzi din Ploiești la această oră (14.00), potrivit Distribuție Energie Electrică România. Din primele informații, ar fi afectat cartierul Malu Roșu.

Mai mulți cititori ai Observatorul Prahovean ne-au semnalat că, de la orele 13.00, nu au curent în cartierul Malu Roșu. „De aproximativ 40 de minute a picat curentul în Malu Roșu și n-a mai revenit”, este unul din mesajele pe care le-am primit la redacție.

Conform portalului DEER, sunt afectate, de la ora 13.16, străzile: Măgurii, Malu Roșu, Sergent Mateescu, Mocanilor, Oltului, Miron Costin și 8 Martie.

