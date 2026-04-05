Câmpina pune în dezbatere regulile pentru păcănele. Locuitorii pot decide până pe 14 aprilie

Primăria Municipiului Câmpina a anunțat, zilele trecute, deschiderea procedurii de transparență decizională pentru un proiect de hotărâre care vizează reglementarea activităților de jocuri de noroc la nivel local. Proiectul de hotărâre nr. 41 din 2 aprilie 2026, inițiat de primarul municipiului, Irina Mihaela Nistor, (PSD) stabilește cadrul în care aceste activități se vor putea desfășura pe raza orașului.

- Publicitate -

Locuitorii Câmpinei pot consulta proiectul pe site-ul oficial al Primăriei Câmpina, la secțiunea transparență decizională, dar și la sediul instituției, în cadrul Oficiului Informații Cetățeni de pe Bulevardul Culturii nr. 18. Documentele pot fi obținute și în copie, pe bază de cerere depusă la Registratură, în intervalul luni–joi între orele 09:00–14:00 și vineri între 09:00–12:00.

„Cetățenii, organizațiile sau reprezentanții mediului de afaceri pot transmite propuneri, sugestii sau opinii până la data de 14 aprilie 2026. Acestea pot fi trimise prin formularul online disponibil pe site-ul instituției, prin e-mail, prin poștă sau direct la Registratură”, transmite municipalitatea.

- Publicitate -

Toate materialele trebuie să conțină mențiunea completă a proiectului de hotărâre. Autoritățile locale precizează că propunerile primite vor fi publicate, iar cele care nu vor fi preluate vor fi motivate în scris.

În cadrul procesului de consultare, Primăria Câmpina va organiza și o dezbatere publică în data de 17 aprilie 2026, de la ora 12:00, în sala mică a Casei Tineretului de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 50.

Evenimentul va include prezentarea proiectului, intervenții ale specialiștilor implicați, precum și luări de cuvânt din partea cetățenilor interesați. Persoanele care doresc să intervină trebuie să se înscrie în prealabil, online sau la sediul Primăriei.