Se schiază în acest weekend la Sinaia

Iubitorii sporturilor de iarnă pot schia, zilele acestea, la Sinaia, pe pârtiile amenajate la 2000 de metri altitudine, în Bucegi. Administratorii domeniului schiabil anunță că unele pârtii sunt funcționale, în timp ce în cazul altora se lucrează pentru amenajare.

- Publicitate -

Temperaturile pozitive înregistrate în ultimele zile nu au topit zăpada de pe pârtiile stațiunii Sinaia amplasate la 2000 de metri altitudine în Bucegi.

După ce Poiana Brașov a închis sezonul de iarnă, în urmă cu două săptămâni, iubitorii sporturilor de iarnă pot practica schi sau snowboard la Sinaia, în acest sfârșit de săptămână.

- Publicitate -

„Cocora și Genune sunt în curs de amenajare. Toate celelalte pârtii din golul alpin sunt deschise”, au anunțat, vineri, administratorii domeniului schiabil al stațiunii.