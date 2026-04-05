Apeluri false în numele ANAF. Escrocii se dau drept inspectori Antifraudă și cer date bancare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă telefonică, în care escrocii se dau drept inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală pentru a obține date personale și bancare.

- Publicitate -

Potrivit instituției, este vorba despre apeluri de tip vishing (phishing telefonic), în care atacatorii folosesc identități false și încearcă să convingă victimele că sunt reprezentanți oficiali ai ANAF.

Cum acționează escrocii

În timpul apelurilor, persoanele rău intenționate folosesc nume reale și informații publice disponibile pe site-ul oficial al ANAF pentru a părea credibile. Cu toate acestea, numerele de telefon de pe care sună nu aparțin instituției.

- Publicitate -

Scopul este obținerea de informații sensibile, precum:

date personale,

informații financiare,

date bancare.

Reprezentanții ANAF subliniază că aceste practici reprezintă o folosire frauduloasă a identității unor funcționari publici.

ANAF: nu oferim și nu cerem astfel de informații prin telefon

Instituția precizează clar că inspectorii Antifraudă nu solicită niciodată telefonic date personale sau bancare de la contribuabili.

- Publicitate -

„Recomandăm să nu fie dezvăluite informații personale sau financiar-bancare niciunui interlocutor necunoscut”, au transmis reprezentanții ANAF.

Ce trebuie să faci dacă primești un astfel de apel

În cazul în care sunteți contactat de persoane care pretind că sunt angajați ai ANAF, autoritățile recomandă:

să nu furnizați nicio informație personală sau bancară,

să întrerupeți apelul,

să notați detalii precum numărul de telefon, data și ora apelului,

să observați eventuale indicii despre apelant (accent, modul de exprimare).

Aceste informații pot fi transmise ulterior prin formularul de contact disponibil pe site-ul oficial al ANAF.

- Publicitate -

Sesizări către autorități

Datele colectate de la cetățeni vor fi utilizate pentru sesizarea organelor de cercetare penală, în vederea investigării unor posibile infracțiuni de uzurpare de calități oficiale și fraudă.

ANAF atrage atenția că astfel de tentative sunt în creștere și recomandă prudență maximă în relația cu apeluri sau mesaje nesolicitate, mai ales atunci când este vorba despre solicitări de date sensibile.