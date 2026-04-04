Prognoză actualizată. Cum va fi vremea de Paște și 1 Mai

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă între 06 aprilie – 04 mai.

Meteorologii estimează temperaturi ușor mai scăzute decât normalul perioadei la începutul intervalului, urmate de valori apropiate de cele obișnuite, în timp ce ploile vor fi, în general, în limite normale, cu tendințe ușor deficitare în unele regiuni.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile nordice şi nord-estice. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor, cu un uşor deficit în regiunile vestice.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va avea o tendinţă uşor deficitară în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.