Ofițerii Anticorupție, mesaj clar pentru funcționarii de la Evidența Persoanelor din Prahova: Fără șpagă!

Ofițerii anticorupție au ajuns, joi, 2 aprilie 2026, la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova, unde au transmis un mesaj direct pentru funcționari: integritate în relația cu cetățenii și toleranță zero față de faptele de corupție.

Acțiunea a avut loc pe 2 aprilie 2026 și a fost organizată de Direcția Generală Anticorupție (DGA) – Serviciul Județean Anticorupție Prahova, în cadrul unei activități de educație pentru promovarea integrității.

Discuții directe despre corupție și consecințe

În cadrul întâlnirii, angajații Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Prahova au fost informați despre consecințele implicării în fapte de corupție, dar și despre competențele instituționale ale DGA.

Totodată, au fost prezentate modalitățile legale prin care pot fi sesizate astfel de fapte, precum și conduita recomandată în situațiile în care funcționarii se confruntă cu tentative de corupție sau iau cunoștință despre astfel de cazuri.

Activitate interactivă și apel la responsabilitate

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, fiind generate discuții și adresate întrebări pe marginea temelor prezentate. Reprezentanții anticorupție au promovat și linia Call-center anticorupție 0800.806.806, disponibilă pentru sesizarea faptelor de corupție.

Oficialii au subliniat rolul pe care Direcția Generală Anticorupție îl are de peste 20 de ani în prevenirea și combaterea corupției, insistând pe importanța unei conduite corecte în instituțiile publice.

Unde pot fi sesizate faptele de corupție

La nivel local, cetățenii pot sesiza fapte de corupție către Serviciul Județean Anticorupție Prahova, telefonic, la numărul 0244/529.654, prin e-mail sau direct la sediul instituției din Ploiești.

Acțiunea face parte dintr-o serie de demersuri preventive derulate de DGA pentru consolidarea integrității în administrația publică.