Trafic blocat în jurul stadionului „Ilie Oană”! Restricții luni pentru meciul Petrolul – Csíkszereda

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației din Ploiești a aprobat instituirea unor restricții temporare de circulație pietonală și rutieră în zona stadionului „Ilie Oană”, luni, 6 aprilie 2026.

Măsura va fi aplicată în intervalul orar 14:30 – 20:00 și vizează următoarele artere:

strada Stadionului

strada Alexandru Vlahuță

strada Mihai Bravu

Restricțiile sunt necesare pentru buna desfășurare a partidei din cadrul Liga 1 dintre FC Petrolul Ploiești și FK Csíkszereda Miercurea Ciuc.

Meciul va avea loc pe stadionul „Ilie Oană”, începând cu ora 17:30, în condițiile stabilite de Federația Română de Fotbal și de Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova „Colonel Alexandru Enescu”.

Autoritățile recomandă participanților la trafic să evite zona în intervalul menționat și să utilizeze rute alternative.

De asemenea, toate modificările de circulație, fie ele temporare sau permanente, sunt actualizate în timp real în aplicația Waze.