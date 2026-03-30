Drumul Câmpina–Cornu rămâne închis: lucrările nu au început, deși redeschiderea era promisă până la Paște

Drumul surpat dintre Câmpina și Cornu rămâne închis circulației rutiere și pietonale, deși autoritățile promiteau redeschiderea până la Paște. La aproape două luni de la anunțul făcut de președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu (PSD), lucrările nici măcar nu au început.

„Obiectivul este clar: până la Paști, circulația rutieră să fie reluată în siguranță, pe una dintre cele mai importante legături rutiere ale municipiului Câmpina”, declara, pe 5 februarie 2026, Virgiliu Nanu.

După ce s-a prăbușit în noaptea de marți spre miercuri, 27–28 ianuarie, tronsonul de drum a trecut din administrarea Primăriei Câmpina în cea a Consiliului Județean Prahova.

Potrivit vicepreședintelui instituției, Mario Soare, „de atunci și până în prezent s-au efectuat investigații geotehnice, inclusiv foraje, pentru a stabili cauzele alunecării de teren și soluția tehnică necesară”.

Lucrările ar fi trebuit să fie demarate ulterior de firma Roni Civil Interoute, care are un contract multianual cu Consiliul Județean pentru întreținerea și reparația drumurilor județene.

Deși până la Paște mai sunt doar 12 zile, lucrările în zona afectată nu au început. Motivul este lipsa unui buget aprobat.

Bugetele locale, inclusiv cele ale consiliilor județene pentru anul 2026, se aprobă în termen de maximum 45 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial. Având în vedere că proiectul bugetului de stat a fost adoptat de Guvern și trimis în Parlament pe 13 martie 2026, aprobarea bugetelor județene este așteptată, cel mai probabil, în cursul lunii aprilie sau la începutul lunii mai.

„Nu ne-am gândit că va dura atât de mult”, a transmis Mario Soare.