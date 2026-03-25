Accident pe bulevardul Republicii din Ploiești: un șofer a lovit doi pietoni, printre care un copil

Accident pe bulevardul Republicii din Ploiești,în zona McDonald’s. Șoferul unui autoturism Mercedes a pierdut controlul direcției și a lovit doi pietoni, printre care un copil.

Din primele informații, conducătorul auto, în vârstă de 43 de ani, în timp ce se deplasa pe bulevardul Republicii, a pătruns cu autoturismul pe trotuar și a lovit două persoane: un bărbat în vârstă de 63 de ani și un copil de 2 ani și jumătate.

Ulterior, șoferul a intrat cu mașina într-un copac din curtea restaurantului McDonald’s.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost negativ.