Accident cu trei victime în București după ce o mașină a intrat într‑un refugiu de tramvai

Un accident rutier grav s‑a produs joi, pe Bulevardul Octavian Goga din București, în zona stației Poșta Vitan. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, a intrat într‑un refugiu pentru călători și a lovit un tramvai oprit în stație, potrivit antena3.ro.

Evenimentul a avut loc în jurul orei 13:30. Șoferul autoturismului, un bărbat de aproximativ 40 de ani, circula pe Bulevardul Octavian Goga, sensul spre Piața Unirii, când, din motive care vor fi stabilite în continuare de anchetatori, a pierdut controlul direcției de mers și a pătruns pe refugiu.

În urma impactului cu refugiul și cu tramvaiul oprit, trei persoane care se aflau în stație au fost rănite. Toate victimele erau conștiente la momentul intervenției echipajelor medicale, iar două dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Circulația tramvaielor liniilor 23 și 27 a fost temporar blocată din cauza accidentului. Societatea de Transport București (STB) a recomandat evitarea zonei și folosirea rutelor ocolitoare până când situația va fi remediată și traficul va fi reluat în condiții normale.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere au precizat că au fost sesizați prin apel la 112 despre producerea accidentului și că cercetările la fața locului sunt în curs. Șoferul a fost testat cu aparatele etilotest și Drugtest, iar rezultatele au indicat zero alcoolemie și zero substanțe interzise în organismul conducătorului auto. Urmează ca polițiștii să stabilească exact cauzele care au condus la pierderea controlului mașinii și producerea accidentului.