Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv. Câți ani vor petrece după gratii

Dani Mocanu a pierdut definitiv lupta în instanță pentru anularea condamnării la închisoare. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, marți, ca nefondat, recursul în casație formulat de acesta și de fratele său, potrivit hotnews.ro.

Decizia este definitivă, ceea ce înseamnă că artistul trebuie să execute pedeapsa primită anterior.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare, de Curtea de Apel Brașov. Fratele său, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă mai mare, de 7 ani de închisoare.

Cei doi au fost judecați după un incident violent petrecut în 2022, într-o benzinărie din Pitești, unde au agresat un bărbat cu o rangă. Victima a fost rănită grav, iar cazul a fost încadrat ca tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

După pronunțarea condamnării, frații Mocanu au părăsit România, fiind ulterior localizați în Italia. Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare.

Instanța supremă din Italia a decis, la începutul lunii martie 2026, predarea lor către autoritățile române, hotărârea fiind definitivă.

Din Italia, unde au fost prinși, cei doi au încercat să anuleze condamnarea printr-o cale extraordinară de atac, recursul în casație.

Însă Înalta Curte de Casație și Justiție a respins această cerere, stabilind definitiv că pedeapsa rămâne în vigoare.

Dani Mocanu a mai avut probleme cu legea în trecut. Acesta a fost judecat într-un dosar de proxenetism și spălare de bani, unde inițial a primit o condamnare de peste 6 ani, însă a fost ulterior achitat în apel pe motiv de prescripție.

De asemenea, numele său a apărut și în alte dosare penale, inclusiv pentru amenințare și tulburarea ordinii publice.