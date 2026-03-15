Incendiu la biserica din Puchenii Mari, Prahova. 120 de persoane s-au autoevacuat

Incendiul a izbucnit duminică dimineață, la biserica din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, pe DN 1. Șase mașini de intervenție au fost trimise la locul incendiului, acțiunea fiind una complexă la clădirea incadrată monument istoric.

Vezi și: Noi imagini de la incendiul de la biserica din Puchenii Mari

Conform ISU Prahova, la incendiu intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești cu 3 autospeciale de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD. În sprijin, acționează și 1 autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Din interior s-au autoevacuat un număr de aproximativ 120 persoane.

Biserica parohială este monument istoric.

Cauza probabilă a incendiului va fi stabilită la finalizarea intervenției. Revenim cu detalii.

Citește și: Trafic restricționat pe DN 1 din cauza incendiului de la biserica din Puchenii Mari