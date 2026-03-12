Razie a Poliției în Câmpina: verificări în trafic și controale pentru combaterea muncii din imigrație ilegală

Polițiștii din cadrul Poliției Câmpina desfășoară, joi, 12 martie 2026, o acțiune de amploare pe raza municipiului și în localitățile limitrofe. Activitatea este realizată cu sprijinul structurilor specializate ale Serviciului pentru Imigrări Prahova și ale IPJ Prahova. (VIDEO)

Scopul principal al acțiunii este prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, dar și creșterea gradului de siguranță în rândul cetățenilor.

„Efectivele de poliție sunt prezente în teren și desfășoară verificări și controale punctuale în mai multe zone din municipiu și din localitățile învecinate. Acestea vizează atât menținerea ordinii și siguranței publice, cât și respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice.

De asemenea, în colaborare cu structurile competente în domeniul imigrației, polițiștii desfășoară activități specifice pentru combaterea folosirii forței de muncă provenite din migrația ilegală. Verificările au loc la agenți economici și în alte puncte unde există suspiciuni privind angajarea ilegală a unor cetățeni străini”, a transmis Poliția Prahova.

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, în cadrul unor acțiuni similare menite să prevină faptele care pot afecta ordinea publică și să mențină un climat de siguranță la nivelul întregii comunități.