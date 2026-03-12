- Publicitate -
Șofer prins de jandarmi la Bărcănești în timp ce sustrăgea 100 de litri de motorină din autocisternă

Autor: Luiza Toboc
jandarm
Foto cu caracter ilustrativ

Un bărbat a fost surprins de jandarmi în timp ce sustrăgea motorină din autocisterna pe care o conducea. Incidentul a avut loc  loc în seara zilei de 11 martie 2026, pe raza comunei Bărcănești.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, în jurul orei 21:00, o patrulă aflată în misiune a observat un bărbat care scotea produs petrolier cu aspect și miros specific de motorină din vanele autocisternei.

La verificări, jandarmii au constatat că acesta utiliza o instalație artizanală pentru aitete transfera combustibilul în recipiente din plastic. În total, în cinci bidoane se aflau aproximativ 100 de litri de produs petrolier.

Întreaga cantitate de combustibil ar fi fost sustrasă chiar din autocisterna pe care bărbatul o conducea.

În urma constatării faptei, jandarmii au întocmit acte de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Persoana în cauză, împreună cu instalația artizanală folosită și cantitatea de motorină, au fost predate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor și stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

