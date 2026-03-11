Reacția Bolt după ce un șofer a fost snopit în bătaie în Ploiești, de doi adolescenți. Noi detalii

Un șofer Bolt în vârstă de 46 de ani a fost snopit în bătaie marți dimineață pe Bulevardul București din Ploiești, de către doi adolescenți. Totul s-a întâmplat în jurul orei 06.30, în plină stradă.

Scandalul a fost aplanat de polițiști care, întâmplător, tranzitau zona în drumul lor spre o acțiune desfășurată în mediul rural.

Șofer Bolt bătut de doi adolescenți în Ploiești

„În urma intervenției, la fața locului a fost identificat un bărbat de 46 de ani, care desfășoară activitate de taximetrie în cadrul unei platforme de transport alternativ, acesta declarând că starea conflictuală ar fi fost generată pe fondul unor neînțelegeri privind efectuarea unei curse.

Totodată, au fost identificați și ceilalți doi participanți la altercație, doi minori în vârstă de 17, respectiv 15 ani.

În vederea gestionării operative și complete a situației de fapt, la locul producerii incidentului au fost solicitați și polițiști din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești, care au preluat cazul, procedând la conducerea persoanelor implicate la sediul unității de poliție, în vederea efectuării verificărilor necesare și stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova, în urma evenimentului.

Având în vedere că scandalul a avut loc într-un spațiu public, polițiștii au deschis din oficiu un dosar penal pentru loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Reacția Bolt după ce un șofer a fost bătut în Ploiești

În urma incidentului, Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere platformei de transport alternativ Bolt.

„În legătură cu incidentul de marți dimineață, Bolt condamnă astfel de comportamente violente și îndeamnă pasagerii și șoferii parteneri deopotrivă să rezolve orice nemulțumire ar avea în timpul unei curse în aplicație, prin intermediul echipei de asistență.

Desigur, dacă vom fi contactați de autorități, le vom furniza orice informație pe care o avem la dispoziție în legătură cu acest caz.

De asemenea, reamintim că unul dintre motivele pentru care serviciile Bolt se bucură de succes este tocmai existența unor instrumente digitale menite să prezerve calitatea serviciilor.

Astfel, la finalul fiecărei curse, recomandăm ca utilizatorii aplicației, fie ei pasageri sau șoferi parteneri, să lase întotdeauna calificative și comentarii” au precizat reprezentanții companiei la solicitarea Observatorul Prahovean.

Noi detalii din anchetă

Surse apropiate anchetei au furnizat pentru Observatorul Prahovean noi detalii cu privire la izbucnirea scandalului dintre cele trei persoane. Comanda Bolt pentru cei doi minori ar fi fost făcută de angajatorul acestora, iar plata urma să fie făcută la finalizarea cursei.

Adolescenții ar fi trebuit să ajungă în zona benzinăriei Rompetrol din Bariera București. Când mașina s-a oprit, unul dintre cei doi adolescenți ar fi coborât din mașină să ia banii și să plătească șoferului cursa.

A urmat un schimb de replici între pasageri și șofer, iar acesta din urma ar fi început să-i agreseze, folosind inclusiv un baston telescopic.

Cei doi adolescenți s-au apărat și ulterior au ripostat, lovindu-l pe șofer cu pumnii și picioarele.

Până la acest moment, la Poliție, nu a fost înregistrată nicio plângere cu privire la incident, nici din partea șoferului, nici din partea celor doi adolescenți care au fost audiați în prezența părinților.

Cercetările polițiștilor continuă, iar oamenii legii încearcă să adune toate informațiile și imaginile necesare ca să facă lumină în acest caz.