Bătaie în Ploiești între un șofer Bolt și doi clienți minori [VIDEO]

În această dimineață, în jurul orei 06:30, în zona Bariera București a avut loc o bătaie în stradă. VIDEO la finalul textului.

Potrivit primelor informații, scandalul a izbucnit între un șofer de Bolt, în vârstă de 46 de ani, și doi tineri de 15, respectiv 17 ani, clienți ai acestuia.

Conflictul ar fi pornit de la tariful unei curse.

Prin zonă trecea un echipaj de la Poliția Rutieră, care a intervenit. Polițiștii au imobilizat persoanele implicate, care au fost duse la Secția 4 de Poliție pentru a fi audiate.

Surse apropiate anchetei susțin că persoanele implicate nu vor să depună plângere.

UPDATE Comunicatul IPJ Prahova

Intervenție operativă a polițiștilor pentru aplanarea unui conflict izbucnit în municipiul Ploiești

În dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 06.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, aflați în deplasare către o activitate operativă planificată în mediul rural, au observat, pe Bulevardul București din municipiul Ploiești, desfășurarea unei altercații între mai multe persoane, manifestată prin exercitarea unor acte de violență fizică în spațiul public.

Deși incidentul nu făcuse anterior obiectul unei sesizări adresate organelor de poliție, polițiștii rutieri au intervenit din oficiu, cu promptitudine și fermitate, în exercitarea atribuțiilor conferite de lege, manifestând vigilență profesională și spirit de responsabilitate, reușind aplanarea stării conflictuale și imobilizarea persoanelor implicate, în vederea restabilirii ordinii publice și prevenirii escaladării situației ori producerii unor consecințe de natură a aduce atingere integrității corporale a persoanelor ori ordinii publice.

În urma intervenției, la fața locului a fost identificat un bărbat de 46 de ani, care desfășoară activitate de taximetrie în cadrul unei platforme de transport alternativ, acesta declarând că starea conflictuală ar fi fost generată pe fondul unor neînțelegeri privind efectuarea unei curse. Totodată, au fost identificați și ceilalți doi participanți la altercație, doi minori în vârstă de 17, respectiv 15 ani.

În vederea gestionării operative și complete a situației de fapt, la locul producerii incidentului au fost solicitați și polițiști din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești, care au preluat cazul, procedând la conducerea persoanelor implicate la sediul unității de poliție, în vederea efectuării verificărilor necesare și stabilirii cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

Intervenția promptă a polițiștilor evidențiază exercitarea activă a atribuțiilor de serviciu și implicarea instituțională în menținerea climatului de ordine și siguranță publică, demonstrând că prezența efectivelor de poliție în teren contribuie în mod direct la prevenirea, gestionarea și limitarea manifestărilor de natură conflictuală în comunitate.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. La acest moment, persoanele implicate sunt audiate la sediul unității de poliție, în vederea clarificării circumstanțelor producerii evenimentului și administrării materialului probator necesar, urmând ca, în funcție de rezultatul verificărilor și de concluziile desprinse în urma audierilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.